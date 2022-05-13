Vídeo mostra acidente entre moto e bicicleta em cruzamento de Itaguaçu

Duas pessoas caíram no meio do asfalto em um acidente que aconteceu na tarde dessa quinta-feira (12), no Centro de Itaguaçu , na Região Noroeste do Espírito Santo . Câmeras de videomonitoramento flagraram a batida entre uma moto e uma bicicleta, no cruzamento da Avenida 17 de Fevereiro com a Rua Henrique Novaes. Apesar das quedas, as vítimas não teriam se ferido com gravidade.

Caixa de um supermercado, a jovem Flávia da Silva Manski, de 19 anos, é a ciclista que aparece no vídeo. "Estava voltando do almoço. Quando fui atravessar, eu vi o carro vermelho, mas quando olhei para o lado a moto já estava em cima de mim. Na hora, ficou tudo preto e fui para o chão", contou.

Segundo ela, as roupas ajudaram a evitar arranhões, mas não conseguiram impedir que sentisse fortes dores devido ao impacto. "Todo o lado direito do meu corpo bateu no chão, incluindo a minha cabeça. Eu jurava que tinha quebrado alguma coisa, mas fui ao hospital e está tudo bem", disse.

"A mulher que dirigia a moto ficou abalada e preocupada comigo, mas não quis ir para o hospital. Não sei como ela está, porque saí antes dela do local" Flávia da Silva Manski - Caixa de supermercado

Para poder se recuperar do acidente, Flávia ficará sete dias de repouso conforme orientação médica. Já a bicicleta não deve voltar a fazer esse trajeto que fazia parte da rotina. "Virou ferro-velho. Ficou toda quebrada e amassada. O quadro dela entortou. Estou a pé atualmente", revelou.

SINALIZAÇÃO NO CRUZAMENTO

Após o episódio, a ciclista Flávia da Silva Manski reclamou da pouca sinalização no cruzamento — que não conta com semáforos. "Lá é muito movimentado e passa muita carreta. Deveria ter um guarda ou um sinal. Acho que vou começar a fazer outro caminho quando voltar a trabalhar", disse.

A reportagem de A Gazeta demandou a Prefeitura de Itaguaçu a respeito. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

POLÍCIA INVESTIGARÁ O CASO

Nesta sexta-feira (13), a ciclista esteve na Delegacia de Itaguaçu para registrar o acidente. Em nota, a Polícia Civil informou que, "segundo a vítima, a piloto da moto foi ao encontro dela e perguntou se estava tudo bem". Os dados da motociclista, no entanto, não foram pegos por Flávia no momento da colisão.

A corporação ainda explicou que "em acidentes em que não há vítimas fatais nem detidos em flagrante, mas que existe lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada". O caso referente ao acidente desta quinta-feira (12) será investigado.