Ataque a adolescente termina com três pessoas feridas por bala perdida na Serra

Quatro pessoas foram baleadas em um bar localizado no bairro Barro Branco, na Serra, na noite desta quinta-feira (12). O alvo era um adolescente de 15 anos, que estava do lado de fora do bar quando dois criminosos chegaram a pé e atirando.
O jovem, então, correu para dentro do estabelecimento, o que fez com que não só ele como também outras três pessoas, que estavam no local conversando, fossem atingidas pelos disparos. As três pessoas vítimas de bala perdida são homens, dois de 45 anos e um de 44.
A causa para o ataque ao adolescente ainda é desconhecida. Nenhum suspeito foi preso e o caso é investigado pela Polícia Civil.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.