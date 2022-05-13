Semana começa com previsão de trovoadas e granizo no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Nesta sexta-feira (13), chove no começo e fim do dia, nas regiões Sul e Serrana. No extremo norte, ocorre chuva rápida, a qualquer momento do dia. As demais áreas terão céu nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas terão pequeno declínio.

O tempo segue instável sábado (14), quando há previsão de chuva fraca, em alguns momentos do dia, em quase todas as regiões. Na Região Noroeste, ocorre chuva rápida no período da noite. As temperaturas caem e deixam o tempo ameno em todo o Estado.

No domingo (15), o sol aparece um pouco mais, mas entre algumas nuvens. Ainda assim, pode chover no início da manhã, no Litoral Nordeste e na Grande Vitória. Nas demais áreas capixabas, não há previsão de chuva.

A segunda-feira (16) começa com tempo instável em todas as regiões. Chove fraco no começo do dia em todo o Estado e, à tarde, podem ocorrer pancadas de chuva. Nas regiões Sul e Serrana, inclusive, não se descarta a possibilidade de trovoada, acompanhada de rajadas de vento e queda de granizo durante a tarde.

Na terça-feira (17), o tempo instável persiste. Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas para todo o Estado, a partir da tarde e noite. Nas regiões Sul e Serrana e Pontões capixaba, a tempestade pode vir junto com rajadas de vento e queda de granizo localizado.

quarta-feira (18), estáquinta-feira (19). Entre terça e, está prevista a chegada de uma massa de ar polar que traz frio para o Espírito Santo. A previsão é de que as temperaturas tenham uma queda acentuada na