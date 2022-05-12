Nova frente fria e queda de temperatura: veja como fica o tempo no ES

Mapas do Incaper mostram como fica o tempo no fim de semana no Espírito Santo Crédito: Incaper

Nesta quinta, o tempo segue estável, mas na sexta chove rapidamente no começo e no fim do dia nas regiões Sul e Serrana do Estado. No extremo norte, a quantidade de nuvens aumenta e há previsão de chuva a qualquer momento do dia. Nas demais regiões, o tempo fica nublado, mas não deve chover. Nas áreas altas das regiões Sul e Serrana, as temperaturas mínimas atingem os 15 ºC e 14 ºC, respectivamente.

O sábado (14) será de tempo instável, muitas nuvens e algumas aberturas de sol em todo o Estado. Chove fraco, em alguns momentos do dia, em quase todas as regiões. Na Noroeste, a chuva deve ocorrer no período noturno. As temperaturas diurnas caem em todo o território capixaba. As áreas altas das regiões Sul e Serrana podem ter 14 ºC de mínima.

No domingo (15), o sol aparece um pouco mais, entre algumas nuvens, e chove no início da manhã no Litoral Nordeste e na Grande Vitória, com aberturas de nuvens no decorrer do dia. Nas demais áreas, o sol predomina e não há previsão de chuva.

MÍNIMA DE 5 ºC NA PRÓXIMA SEMANA

Uma massa de ar polar vai trazer frio e mínimas de até 5 ºC em algumas localidades do Espírito Santo na próxima semana. O fenômeno avança sobre o Estado entre terça-feira (17) e quarta-feira (18). A previsão é de que as temperaturas tenham uma queda acentuada na quinta-feira (19). Confira os detalhes na reportagem