Chuva continua? Veja como fica o tempo nesta semana no ES

A segunda-feira (9) começou com céu fechado na Grande Vitória e em outras regiões capixabas, mas o tempo continuará instável? Confira a previsão para a semana do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
No decorrer da segunda, o sol deve voltar a predominar, o céu fica com poucas nuvens e as temperaturas aumentam. À noite, segundo o Inmet, pode chover isoladamente na Grande Vitória.
A chuva continua na terça-feira (10) na Região Nordeste e na Grande Vitória. Nas demais áreas, o sol predomina e não há expectativa de chuva. As temperaturas aumentam em todo o Estado.
Já na quarta-feira (11), o tempo fica estável em todo o Espírito Santo e não há previsão de chuva. As temperaturas devem aumentar em todas as regiões.