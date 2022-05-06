Frente fria chega ao Espírito Santo e fecha o tempo no Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Frente fria no ES: como fica o tempo no fim de semana?

Nesta sexta-feira (6), o tempo segue chuvoso em todo o Estado. O sol pode até aparecer entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva para todas as regiões, diminuindo as temperaturas.

No sábado (7), há apenas uma previsão de chuva fraca para as regiões Norte, Nordeste, Litoral Sul e Grande Vitória. As demais áreas têm sol entre poucas nuvens e não chove. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da Região Nordeste.

Por fim, o domingo (8), Dia das Mães, será de sol e possibilidade de chuva fraca, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana, na Grande Vitória e no Nordeste. As demais áreas têm sol e poucas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.