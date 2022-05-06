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Frente fria no ES: como fica o tempo no fim de semana?

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, a instabilidade diminui e o fim de semana deve ser marcado por sol e chuva fraca

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 07:47

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 mai 2022 às 07:47
Frente fria chega ao Espírito Santo e fecha o tempo no Estado
Frente fria chega ao Espírito Santo e fecha o tempo no Estado Crédito: Ricardo Medeiros
Frente fria no ES: como fica o tempo no fim de semana?
A frente fria chegou ao Espírito Santo e trouxe chuva, amenizando o calorão que vinha fazendo no Estado. Mas como fica o tempo no fim de semana? Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a instabilidade diminui e o fim de semana deve ser marcado por sol e chuva fraca.
Nesta sexta-feira (6), o tempo segue chuvoso em todo o Estado. O sol pode até aparecer entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva para todas as regiões, diminuindo as temperaturas.
No sábado (7), há apenas uma previsão de chuva fraca para as regiões Norte, Nordeste, Litoral Sul e Grande Vitória. As demais áreas têm sol entre poucas nuvens e não chove. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da Região Nordeste.
Por fim, o domingo (8), Dia das Mães, será de sol e possibilidade de chuva fraca, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana, na Grande Vitória e no Nordeste. As demais áreas têm sol e poucas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.

Frente fria chega ao Espírito Santo e fecha o tempo no Estado

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