Professor baleado em Linhares sai do coma e respira sem aparelhos

O professor de matemática, Erick Alves Jatoba, foi baleado na cabeça ao sair de escola em Linhares Crédito: Acervo pessoal

Internado no Hospital Rio Doce desde o dia 20 de abril, quando foi vítima dos disparos, o professor está agora respondendo bem ao tratamento e acredita-se que ele terá uma melhora gradual do quadro de saúde.

Erick ainda não consegue falar porque está com traqueostomia, mas reage ao que falam com ele, como, por exemplo, quando pedem para apertar a mão.

O CRIME

Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram Erick colocando alguns objetos no carro e indo até os suspeitos — ambos estavam de bicicleta . Após cumprimentar os dois, o professor retorna ao carro, mas, neste momento, um dos indivíduos passa uma arma para o outro, que vai em direção ao professor e efetua os disparos. O fato aconteceu no início da tarde do dia 20 de abril.

MOTIVAÇÃO

“Ela disse que, ao passar em uma praça, foi abordada pelo professor, que perguntou se ela teria sido ex-aluna dele e fez um elogio, dizendo que ela era muito bonita. O filho dessa mulher, de 8 anos, estava com ela no momento e comentou com o namorado dela (Gustavo). Ele ficou com raiva o suficiente para querer matar o professor”, falou o delegado.

Segundo o delegado, apesar da interação entre eles, o professor não conhecia os suspeitos. A princípio, havia suspeita de participação de ex-aluno no crime, o que foi descartado pela investigação da Polícia Civil.

Gustavo está preso na Penitenciária Regional de Linhares (PRL) e, segundo a polícia, vai responder por tentativa de homicídio qualificado, pela futilidade e impossibilidade de defesa. Já os dois adolescentes responderão por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e foram encaminhados para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte.