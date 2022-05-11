Irmãos são presos por roubo de carro e agressão em Linhares

Carro roubado em Linhares foi recuperado na Bahia no mesmo dia do crime Crédito: Polícia Civil

Dois irmãos, Josué Correa Freitas e Lucas Correa Freitas, de 18 e 19 anos, foram presos nesta quarta-feira (11), suspeitos de agredir um motorista de aplicativo durante roubo do veículo da vítima em Linhares , Norte do Espírito Santo . O crime ocorreu no dia 10 de abril, quando o motorista, de 57 anos, aceitou uma corrida no bairro Santa Cruz e foi rendido pela dupla. A Polícia Civil investiga se os irmãos fazem parte de uma quadrilha especializada em roubo de carros da Bahia.

A dupla suspeita dormia quando os policiais chegaram à residência durante uma operação realizada nas primeiras horas desta quarta-feira, no bairro Nova Esperança, também em Linhares. No local foram apreendidos cartuchos de calibres 22 e 38.

“Essas duas pessoas participaram do crime de roubo do motorista de aplicativo. Levaram a vítima para um canavial e a torturaram. Hoje nós conseguimos localizá-los e prendê-los. Foi um trabalho investigativo da Polícia Civil para a identificação dos autores”, disse o delegado Fabrício Lucindo.

Em conversa com o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, o motorista relembrou as cenas de terror. “Quando eu cheguei lá (para a corrida) vi os dois armados, um já falando para eu ir para o banco de trás. Eles entraram no carro e um falou: ‘Se fizer gracinha eu estouro os miolos aqui’'', contou a vítima, que preferiu não ser identificada.

Após ser agredido e abandonado no canavial pelos criminosos, o motorista andou até encontrar um sítio, onde conseguiu pedir ajuda e acionar a polícia.

No mesmo dia do assalto, a polícia baiana conseguiu localizar o veículo do trabalhador no distrito de Itabatã, na Bahia. Os policiais deram ordem de parada para os criminosos, que não obedeceram. Houve troca de tiros e os irmãos fugiram. O carro foi recuperado.