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Violência

Irmãos são presos por roubo de carro e agressão em Linhares

Motorista de aplicativo foi alvo da dupla durante uma corrida na cidade; o carro roubado foi encontrado no mesmo dia já no Estado da Bahia

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 15:47

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 mai 2022 às 15:47
Carro foi recuperado na Bahia, após confronta da polícia com os criminosos.
Carro roubado em Linhares foi recuperado na Bahia no mesmo dia do crime Crédito: Polícia Civil
Dois irmãos, Josué Correa Freitas e Lucas Correa Freitas, de 18 e 19 anos, foram presos nesta quarta-feira (11), suspeitos de agredir um motorista de aplicativo durante roubo do veículo da vítima em Linhares, Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 10 de abril, quando o motorista, de 57 anos, aceitou uma corrida no bairro Santa Cruz e foi rendido pela dupla. A Polícia Civil investiga se os irmãos fazem parte de uma quadrilha especializada em roubo de carros da Bahia.
A dupla suspeita dormia quando os policiais chegaram à residência durante uma operação realizada nas primeiras horas desta quarta-feira, no bairro Nova Esperança, também em Linhares. No local foram apreendidos cartuchos de calibres 22 e 38. 
“Essas duas pessoas participaram do crime de roubo do motorista de aplicativo. Levaram a vítima para um canavial e a torturaram. Hoje nós conseguimos localizá-los e prendê-los. Foi um trabalho investigativo da Polícia Civil para a identificação dos autores”, disse o delegado Fabrício Lucindo.
Em conversa com o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, o motorista relembrou as cenas de terror. “Quando eu cheguei lá (para a corrida) vi os dois armados, um já falando para eu ir para o banco de trás. Eles entraram no carro e um falou: ‘Se fizer gracinha eu estouro os miolos aqui’'', contou a vítima, que preferiu não ser identificada.
Após ser agredido e abandonado no canavial pelos criminosos, o motorista andou até encontrar um sítio, onde conseguiu pedir ajuda e acionar a polícia.
No mesmo dia do assalto, a polícia baiana conseguiu localizar o veículo do trabalhador no distrito de Itabatã, na Bahia. Os policiais deram ordem de parada para os criminosos, que não obedeceram. Houve troca de tiros e os irmãos fugiram. O carro foi recuperado.
Segundo o delegado Fabrício Lucindo, os dois foram interrogados e um confessou participação no crime. Em cumprimento aos mandados de prisão por roubo, os dois serão encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

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