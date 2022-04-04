Motorista de aplicativo é sequestrado e tem carro roubado em Linhares

Carro de aplicativo roubado por trio após sequestro foi recuperado na Bahia Crédito: Divulgação/PRF

Um motorista de aplicativo de 60 anos foi sequestrado na manhã desta segunda-feira (4), em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , ele aceitou uma corrida para levar três homens e, pouco depois, os passageiros anunciaram o assalto. O homem foi agredido pelos criminosos e, quando os suspeitos estavam amarrando as mãos dele, ele conseguiu correr e fugir. O trio roubou o carro e foi detido já na Bahia.

Os indivíduos pediram uma corrida saindo do Residencial Jocafe, no bairro Santa Cruz, com destino a Linhares V. Após buscar o trio, o motorista foi levado para uma plantação de cana, onde sofreu as agressões. Após se desvencilhar dos homens, a vítima conseguiu pedir ajuda e acionar a polícia.

O motorista de aplicativo prestou depoimento e, em seguida, foi buscar atendimento em um hospital por conta dos ferimentos sofridos ao ser agredido. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Os criminosos e o carro de aplicativo roubado foram localizados por volta das 14h desta segunda-feira, em Posto da Mata, distrito da Bahia. Segundo a PRF, os três suspeitos foram encaminhados para uma delegacia local.