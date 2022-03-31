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Troca de mensagens

Após ameaçar colegas, alunos serão transferidos de escola em Linhares

Menores vão responder por ato infracional ao crime análogo ao de ameaça. Polícia Civil continua buscas por arma utilizada em foto

Publicado em 31 de Março de 2022 às 12:53

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 mar 2022 às 12:53
Frente da Escola Estadual Manoel Abreu, em Linhares
Frente da Escola Estadual Manoel Abreu, em Linhares Crédito: Eduardo Dias
Os dois adolescentes, de 15 anos e 13 anos, envolvidos nas trocas de mensagens com a foto de uma arma e ameaças de um ataque, serão transferidos compulsoriamente da escola que estudavam no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Os menores vão para outras unidades de ensino localizadas no município.
Segundo a Superintendência Regional de Educação (SRE) de Linhares, a decisão foi tomada na noite de quarta-feira (30) pelo Conselho de Escola. "De acordo com o Regimento Comum das Escolas, ameaça é ato infracional, cabível de suspensão e até transferência compulsória", informou a nota.
Em depoimento à Polícia Civil, os jovens alegaram que as mensagens não passavam de uma brincadeira e não tinham intenção de machucar ninguém. No entanto, a arma utilizada na foto era de verdade e pertence ao irmão de um dos adolescentes, que tem passagem pela polícia e é procurado
Polícia procura dono da arma utilizada em ameaça de massacre em escola em Linhares
Polícia procura dono da arma utilizada em ameaça de massacre em escola em Linhares Crédito: Polícia Civil | Divulgação
"Descobrimos que a arma usada nas ameaças realmente existe e pertence ao irmão do jovem de 13 anos de idade. Trata-se de um elemento maior de idade, que já tem passagens por tráfico de entorpecentes e roubo, e que está sendo procurado pela Polícia Civil",  relatou o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares para a TV Gazeta, na última terça-feira.
Já os adolescentes responderão por ato infracional por crime análogo ao de ameaça. A SRE de Linhares informou que o caso segue conduzido também pela Polícia Civil.

ATAQUE COMBINADO POR MENSAGENS

Arma e mensagens de ameaças de alunos
Arma e mensagens de ameaças de alunos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Os dois adolescentes são estudantes da escola. Eles estão envolvidos em uma troca de mensagens com publicações de uma foto com uma arma e ameaças de morte a outros alunos da escola.
Em uma das conversas, um diz para o outro: "Se quiser ajuda no massacre, me chama porque eu estou doido para matar um". Depois perguntaram quando e em qual sala começariam a ação.
Em outra troca de mensagens, um dos estudantes encaminha o texto escrito por um dos adolescentes: “Mas como vai ter mais gente, com certeza vai espalhar. Eu vou ter que ir de sala em sala, e matar cada um”.
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