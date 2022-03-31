Após ameaçar colegas, alunos serão transferidos de escola em Linhares

Frente da Escola Estadual Manoel Abreu, em Linhares Crédito: Eduardo Dias

Segundo a Superintendência Regional de Educação (SRE) de Linhares, a decisão foi tomada na noite de quarta-feira (30) pelo Conselho de Escola. "De acordo com o Regimento Comum das Escolas, ameaça é ato infracional, cabível de suspensão e até transferência compulsória", informou a nota.

Polícia procura dono da arma utilizada em ameaça de massacre em escola em Linhares Crédito: Polícia Civil | Divulgação

"Descobrimos que a arma usada nas ameaças realmente existe e pertence ao irmão do jovem de 13 anos de idade. Trata-se de um elemento maior de idade, que já tem passagens por tráfico de entorpecentes e roubo, e que está sendo procurado pela Polícia Civil", relatou o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares para a TV Gazeta, na última terça-feira.

Já os adolescentes responderão por ato infracional por crime análogo ao de ameaça. A SRE de Linhares informou que o caso segue conduzido também pela Polícia Civil.

ATAQUE COMBINADO POR MENSAGENS

Arma e mensagens de ameaças de alunos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os dois adolescentes são estudantes da escola. Eles estão envolvidos em uma troca de mensagens com publicações de uma foto com uma arma e ameaças de morte a outros alunos da escola.

Em uma das conversas, um diz para o outro: "Se quiser ajuda no massacre, me chama porque eu estou doido para matar um". Depois perguntaram quando e em qual sala começariam a ação.

Em outra troca de mensagens, um dos estudantes encaminha o texto escrito por um dos adolescentes: “Mas como vai ter mais gente, com certeza vai espalhar. Eu vou ter que ir de sala em sala, e matar cada um”.