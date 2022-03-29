Polícia é acionada após ameaça de morte em escola de Linhares

Frente da Escola Estadual Manoel Abreu, em Linhares Crédito: Eduardo Dias

TV Gazeta Norte. Dois adolescentes, de 15 anos e 13 anos, foram detidos pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (29). Eles estão envolvidos em uma troca de mensagens com publicações de uma foto com uma arma e ameaças de morte a estudantes da Escola Estadual Professor Manoel Abreu, no distrito de Bebedouro, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. As informações foram obtidas pela

Segundo a apuração do repórter Eduardo Dias, os menores prestaram depoimento na Delegacia de Polícia Civil e alegaram que as conversas eram uma brincadeira, que não tinham a intenção de machucar ninguém. Os dois adolescentes envolvidos são estudantes da escola.

Em uma das conversas, um diz para o outro: "se quiser ajuda no massacre, me chama porque eu estou doido para matar um". Depois perguntaram quando e em qual sala começariam a ação.

Um delegado e policiais, ao lado dos jovens, tentam localizar a arma que estava na foto. De acordo com informações apuradas no local, ela pertence ao irmão do adolescente de 15 anos, um maior de idade, com passagem por tráfico de drogas. A polícia informou que o homem está sendo procurado e a prisão preventiva dele será pedida à Justiça.

Arma e mensagens de ameaças Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A reportagem da TV Gazeta foi até a escola, nesta manhã, e apurou que os alunos foram liberados para voltarem para casa. Alguns deles relataram que os professores estavam nas salas, mas não davam aula. Pais foram buscar os filhos, preocupados com a situação.

A Superintendência Regional de Educação de Linhares informou, em nota, que todas as providências já foram tomadas junto à Polícia Civil, que investiga o caso. A Patrulha Escolar foi acionada e a segurança na escola foi reforçada. A direção da escola destaca que as aulas seguem normalmente.