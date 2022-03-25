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PRF recupera carro roubado após perseguição na BR 101 em Linhares

Segundo a PRF, o proprietário do veículo fez o registro da ocorrência imediatamente, o que possibilitou que os policiais identificassem o veículo

Publicado em 25 de Março de 2022 às 08:46

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 mar 2022 às 08:46
Carro bateu durante perseguição
Carro bateu durante perseguição Crédito: Divulgação/PRF
Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de quinta-feira (24) após uma perseguição na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ele dirigia um veículo roubado e não obedeceu a uma ordem de parada. Em fuga, o motorista entrou em um bairro do município e só parou quando o carro colidiu contra o muro de uma casa.
Segundo a PRF, o veículo, um Chevrolet Classic, havia sido roubado na manhã do mesmo dia. O proprietário fez o registro da ocorrência imediatamente, o que possibilitou aos policiais encontrar o carro para recuperá-lo.
Arma apreendida em carro roubado
Arma apreendida em carro roubado Crédito: Divulgação/PRF
No interior do Classic foram encontrados dois celulares e um revólver com munição. O material apreendido e o homem detido foram encaminhados para a Delegacia de Linhares.

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