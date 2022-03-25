PRF recupera carro roubado após perseguição na BR 101 em Linhares

Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de quinta-feira (24) após uma perseguição na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ele dirigia um veículo roubado e não obedeceu a uma ordem de parada. Em fuga, o motorista entrou em um bairro do município e só parou quando o carro colidiu contra o muro de uma casa.
Segundo a PRF, o veículo, um Chevrolet Classic, havia sido roubado na manhã do mesmo dia. O proprietário fez o registro da ocorrência imediatamente, o que possibilitou aos policiais encontrar o carro para recuperá-lo.
No interior do Classic foram encontrados dois celulares e um revólver com munição. O material apreendido e o homem detido foram encaminhados para a Delegacia de Linhares.