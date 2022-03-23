Busca por criança desaparecida em praia de Linhares é encerrada

Gabriel, de 5 anos, desapareceu após se afogar na praia de Povoação, em Linhares Crédito: Acervo Familiar

A corporação informou, por nota, que caso haja alguma evidência de que a vítima esteja em algum local, a equipe será deslocada para checar. A procura por Gabriel teve equipe de mergulhadores, uso de quadriciclos e de drones para tentar encontrar o garoto em uma varredura pela área onde ocorreu o desaparecimento.

O menino sumiu na manhã do dia 13, quando Gabriel e os irmãos, de 7 e 12 anos, entraram no mar sem a supervisão de adultos, segundo familiares. O irmão mais velho ainda tentou salvá-lo, mas não conseguiu. Havia pescadores no local e um deles também tentou ajudar, mas sem sucesso.

O mar da praia de Povoação é conhecido por ser agitado e revolto.