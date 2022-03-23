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Menino de 5 anos

Busca por criança desaparecida em praia de Linhares é encerrada

Corpo de Bombeiros informou que, caso alguma evidência seja encontrada, uma equipe será deslocada para checar se é o garoto
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 mar 2022 às 07:49

Publicado em 23 de Março de 2022 às 07:49

Gabriel, de 5 anos, desapareceu após se afogar na praia de Povoação, em Linhares
Gabriel, de 5 anos, desapareceu após se afogar na praia de Povoação, em Linhares Crédito: Acervo Familiar
Após dez dias, o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas pelo menino Gabriel Silva dos Santos, de 5 anos, que desapareceu na praia de Povoação, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A criança entrou na água do mar acompanhada dos irmãos mais velhos e foi levada pela correnteza.
A corporação informou, por nota, que caso haja alguma evidência de que a vítima esteja em algum local, a equipe será deslocada para checar. A procura por Gabriel teve equipe de mergulhadores, uso de quadriciclos e de drones para tentar encontrar o garoto em uma varredura pela área onde ocorreu o desaparecimento.
O menino sumiu na manhã do dia 13, quando Gabriel e os irmãos, de 7 e 12 anos, entraram no mar sem a supervisão de adultos, segundo familiares. O irmão mais velho ainda tentou salvá-lo, mas não conseguiu. Havia pescadores no local e um deles também tentou ajudar, mas sem sucesso.
O mar da praia de Povoação é conhecido por ser agitado e revolto.
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