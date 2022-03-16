Vídeo: poste salva vida de pedestre durante acidente em Linhares

Uma pessoa, atrás de um poste de iluminação, conseguiu se salvar de um acidente que aconteceu na noite desta terça-feira (15), envolvendo um carro da Prefeitura de Linhares e um Jeep Compass. A imagem da câmera de videomonitoramento é impressionante e mostra o pedestre que, por pouco, não foi atingido.
A colisão aconteceu em um cruzamento entre a Avenida Luiz Cândido Durão e a Rua Hélio José de Almeida, perto da Delegacia da Polícia Civil, no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O carro da prefeitura capotou após ser acertado na lateral.
O servidor que dirigia o Ford Ká da prefeitura passa bem e não corre risco de morte, segundo a administração do município. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do Jeep.
Segundo o servidor da prefeitura que dirigia o Ford Ká, em relato para a TV Gazeta Norte, ele estava de plantão e trabalhava no momento em que aconteceu o acidente. O motorista, funcionário do Conselho Tutelar de Linhares, recebeu alta médica na tarde de quarta-feira (16).
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do Jeep Compass estava com a habilitação vencida desde 2020. Ele também sofreu ferimentos leves. O local não possui sinalização para orientar quem entra no cruzamento. A Polícia Civil investiga quem seria o responsável pelo acidente.
Poste salva vida de pedestre durante acidente em Linhares
Atualização
17/03/2022 - 8:45
Após a publicação da reportagem, o motorista do Kord Ká recebeu alta e contou que estava de plantão no momento do acidente. O texto foi atualizado.