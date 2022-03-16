Vídeo: poste salva vida de pedestre durante acidente em Linhares

A colisão aconteceu em um cruzamento entre a Avenida Luiz Cândido Durão e a Rua Hélio José de Almeida, perto da Delegacia da Polícia Civil, no bairro Três Barras, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. O carro da prefeitura capotou após ser acertado na lateral.

Carro capotado em frente à Delegacia da Polícia Civil em Linhares Crédito: Eduardo Dias

O servidor que dirigia o Ford Ká da prefeitura passa bem e não corre risco de morte, segundo a administração do município. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do Jeep.

Segundo o servidor da prefeitura que dirigia o Ford Ká, em relato para a TV Gazeta Norte, ele estava de plantão e trabalhava no momento em que aconteceu o acidente. O motorista, funcionário do Conselho Tutelar de Linhares, recebeu alta médica na tarde de quarta-feira (16).

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do Jeep Compass estava com a habilitação vencida desde 2020. Ele também sofreu ferimentos leves. O local não possui sinalização para orientar quem entra no cruzamento. A Polícia Civil investiga quem seria o responsável pelo acidente.

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