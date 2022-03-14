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Povoação

Menino de 5 anos segue desaparecido após se afogar em praia de Linhares

Gabriel Silva dos Santos estava no mar acompanhado dos irmãos de 7 e 12 anos, quando foi levado pela correnteza. Drone também é usado nas buscas

Publicado em 14 de Março de 2022 às 11:28

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 mar 2022 às 11:28
Gabriel, de 5 anos, desapareceu após se afogar na praia de Povoação, em Linhares
Gabriel, de 5 anos, desapareceu após se afogar na praia de Povoação, em Linhares Crédito: Acervo Familiar
Continuam nesta segunda-feira (14) as buscas pela criança de 5 anos que desapareceu após se afogar na praia de Povoação, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na manhã de domingo (13).
Nesta manhã, a família do menino Gabriel Silva dos Santos, levado pela correnteza da água do mar, estava no local aguardando a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros, que reiniciou a procura por volta das 10h30.
A mãe do menino estava muito abalada e não quis gravar entrevista para a TV Gazeta Norte. Segundo familiares, Gabriel estava acompanhado de outros dois irmãos, de 12 e 7 anos, sem a supervisão de um adulto.
Ainda de acordo com a apuração da TV Gazeta no local, alguns pescadores viram de longe o momento em que o caçula não foi mais visto. Um deles tentou ainda ajudar nas buscas. O irmão mais velho também, mas sem sucesso.
Durante o domingo, mergulhadores do Corpo de bombeiros tentaram localizar o corpo do menino. Nesta manhã, a equipe está utilizando quadriciclos e um drone para fazer uma varredura na área da praia. Povoação é conhecida pelo mar agitado e revolto.
Menino de 5 anos segue desaparecido após se afogar em praia de Linhares

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