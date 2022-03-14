Menino de 5 anos segue desaparecido após se afogar em praia de Linhares

Gabriel, de 5 anos, desapareceu após se afogar na praia de Povoação, em Linhares Crédito: Acervo Familiar

Continuam nesta segunda-feira (14) as buscas pela criança de 5 anos que desapareceu após se afogar na praia de Povoação, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na manhã de domingo (13).

Nesta manhã, a família do menino Gabriel Silva dos Santos, levado pela correnteza da água do mar, estava no local aguardando a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros , que reiniciou a procura por volta das 10h30.

A mãe do menino estava muito abalada e não quis gravar entrevista para a TV Gazeta Norte. Segundo familiares, Gabriel estava acompanhado de outros dois irmãos, de 12 e 7 anos, sem a supervisão de um adulto.

Ainda de acordo com a apuração da TV Gazeta no local, alguns pescadores viram de longe o momento em que o caçula não foi mais visto. Um deles tentou ainda ajudar nas buscas. O irmão mais velho também, mas sem sucesso.

Durante o domingo, mergulhadores do Corpo de bombeiros tentaram localizar o corpo do menino. Nesta manhã, a equipe está utilizando quadriciclos e um drone para fazer uma varredura na área da praia. Povoação é conhecida pelo mar agitado e revolto.