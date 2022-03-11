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Foi recapturado

Detento foge da cadeia se passando por preso com 'saidinha' em Linhares

Homem de 36 anos foi recapturado no municipio de Nova Venécia. Ele cumpria pena deste janeiro de 2021 por furto e agora pode pode responder também pelo crime de falsidade ideológica
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 mar 2022 às 18:09

Publicado em 11 de Março de 2022 às 18:09

Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Estado
Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Estado, onde homem está preso Crédito: Brunela Alves
Um detento de 36 anos fugiu da Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Estado, na última quarta-feira (9), ao usar roupas e falsificar a assinatura de outro detento que já havia recebido alvará de soltura, mas que teria direito ao benefício de saída temporária, a "saidinha". O homem foi recapturado por policiais militares na Rua da Lama, em Nova Venécia, nesta quinta-feira (10). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), além dos crimes pelos quais está preso, ele também deve responder por falsidade ideológica. 
A Sejus informou que, ao identificarem o incidente depois da  liberação da saída temporária dos presos, inspetores penitenciários se mobilizaram e informaram a Polícia Militar sobre a fuga. Após ser recapturado, o detento foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Nova Venécia.
Segundo a Sejus, ele estava preso por furto desde janeiro do ano passado e já possui registro desde 2011 por furto e roubo. Agora, o homem ainda pode responder pelo crime de falsidade ideológica. A corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça informou que acompanha o caso.

OUTRA FUGA

Na tarde desta sexta-feira (11), outra fuga foi registrada na Penitenciária Regional de Linhares (PRL). De acordo com a Sejus, inspetores penitenciários flagraram um detento tentando fugir e deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo interno. O homem chegou a entrar em uma casa no bairro Interlagos, onde foi recapturado.
A Sejus disse que, durante a ação, o detento se feriu e foi encaminhado para atendimento médico. A corregedoria também acompanha este caso.

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