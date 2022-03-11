Detento foge da cadeia se passando por preso com 'saidinha' em Linhares

Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Estado, onde homem está preso Crédito: Brunela Alves

Um detento de 36 anos fugiu da Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Estado, na última quarta-feira (9), ao usar roupas e falsificar a assinatura de outro detento que já havia recebido alvará de soltura, mas que teria direito ao benefício de saída temporária, a "saidinha". O homem foi recapturado por policiais militares na Rua da Lama, em Nova Venécia , nesta quinta-feira (10). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , além dos crimes pelos quais está preso, ele também deve responder por falsidade ideológica.

A Sejus informou que, ao identificarem o incidente depois da liberação da saída temporária dos presos, inspetores penitenciários se mobilizaram e informaram a Polícia Militar sobre a fuga. Após ser recapturado, o detento foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Nova Venécia.

Segundo a Sejus, ele estava preso por furto desde janeiro do ano passado e já possui registro desde 2011 por furto e roubo. Agora, o homem ainda pode responder pelo crime de falsidade ideológica. A corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça informou que acompanha o caso.

OUTRA FUGA

Na tarde desta sexta-feira (11), outra fuga foi registrada na Penitenciária Regional de Linhares (PRL). De acordo com a Sejus, inspetores penitenciários flagraram um detento tentando fugir e deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo interno. O homem chegou a entrar em uma casa no bairro Interlagos, onde foi recapturado.