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Punição severa

Capixaba preso com cocaína em cosméticos pode ser condenado à morte na Tailândia

A justiça tailandesa é rigorosa na punição a traficantes. Junto do homem nascido no ES, a polícia local encontrou 7 kg da droga diluída em cremes e outros produtos; prisão ocorreu nesta quinta (10), no Aeroporto de Bangkok
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 mar 2022 às 12:14

Publicado em 11 de Março de 2022 às 12:14

Tráfico
Para disfarçar a presença da cocaína, a droga foi misturada à cosméticos de marcas brasileiras Crédito: Divulgação/Polícia Federal
O capixaba de 33 anos preso nesta quinta-feira (10) com 7 quilos de cocaína diluídos em cosméticos e produtos de beleza no Aeroporto de Bangkok, na Tailândia, pode ser condenado à morte. Segundo a Polícia Federal, o país asiático é rigoroso com pessoas envolvidos com o tráfico de drogas e tem a pena de morte como punição máxima pelo crime em questão.
O suspeito embarcou do Peru com destino à Ásia e era monitorado pela Polícia Federal do Espírito Santo há cerca de uma semana. As investigações da PF apontaram que ele estava no país vizinho, onde receberia a droga. Uma representação da PF foi alertada e prosseguiu com as buscas do investigado com o auxílio de agentes peruanos.
tráfico
A polícia da Tailândia apreendeu cerca de 7 quilos de cocaína com um capixaba no Aeroporto de Bangkok Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Ao procurarem pelo capixaba - que não teve a identidade revelada-, em um hotel, os policiais descobriram que ele havia embarcado em um voo para a Tailândia, e faria uma escala rápida em Paris, na França. De lá, seguiria ao país na Ásia.

NO AEROPORTO

Com a informação de que chegaria em solo tailandês, a Polícia Federal do Estado compartilhou as informações com a Polícia Real Tailandesa, que identificou e abordou o capixaba no momento em que desembarcava no Aeroporto de Bangkok.
O suspeito foi conduzido inicialmente para outro setor do aeroporto internacional e a bagagem dele passou por revista. Nela, os agentes tailandeses recolheram vários frascos com produtos de beleza e cosméticos. Ao averiguarem o conteúdo contido nas embalagens, a cocaína foi encontrada diluída em meio aos cremes.
Tráfico
Vários frascos de produtos de beleza estavam com cocaína diluída Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Com o flagrante de tráfico internacional, o capixaba acabou preso, o que pode complicar a situação dele por lá, pois uma das punições possíveis para este tipo de crime na Tailândia é a pena de morte.
A menos de um mês, no dia 14 de fevereiro, três jovens brasileiros foram presos em situação semelhante e acusados de tráfico internacional de drogas. Eles podem igualmente enfrentar prisão perpétua ou pena de morte na Tailândia. Na ocasião, a jovem e outros dois brasileiros foram presos no Aeroporto de Bangkok com 15 kg de cocaína escondidos em fundos falsos das malas.

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