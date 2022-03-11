Capixaba é preso na Tailândia com cocaína diluída em produtos de beleza

A polícia da Tailândia apreendeu cerca de 7 quilos de cocaína com um capixaba no Aeroporto de Bangkok Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Um capixaba de 33 anos foi preso em Bangkok, capital da Tailândia, na Ásia, nesta quinta-feira (10), transportando aproximadamente sete quilos de cocaína diluídos em produtos de beleza. A prisão do outro lado do mundo foi coordenada pela Polícia Federal do Espírito Santo . Caso seja condenado por tráfico internacional de drogas no país asiático, o homem pode receber pena de morte pelas leis vigentes na Tailândia.

As investigações tiveram início pela PF cerca de uma semana antes da prisão, quando policiais federais, a partir de informações locais, tentavam identificar um homem que estaria conectado a traficantes internacionais. A identidade e a cidade de origem do suspeito não foram repassadas à reportagem de A Gazeta.

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Alguns dias depois, foi possível confirmar a identidade do suspeito, mas para surpresa dos investigadores, ele havia partido para o Peru. Foi então contatada a representação da PF em Lima que, por sua vez, partilhou as informações com o Departamento de Operações Especiais L800 da Direção Antidrogas do Peru, na expectativa de que estes localizassem e continuassem as ações necessárias a fim de determinar o que ele, o investigado, estaria, de fato, fazendo em território peruano.

DESTINO: TAILÂNDIA

Os policiais peruanos conseguiram localizar o hotel em que o capixaba estava hospedado, mas também foram surpreendidos com a informação de que ele já havia deixado o país com destino a Bangkok em voo que ainda faria escala em Paris, na França.

A cocaína misturara aos produtos de beleza era de origem peruana e seria distribuída na Tailândia Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Na sequência, novos contatos foram realizados, desta vez, com a Polícia Real Tailandesa, que conseguiu abordar o capixaba, ainda no aeroporto, quando desembarcava no país. Foram então realizadas as verificações de praxe e constatou-se a presença de cocaína misturada em produtos de beleza que o homem de 33 anos levava na bagagem.

VALRO APROXIMADO DE U$ 1 MILHÃO

A cooperação global envolvendo as polícias de três países gerou, segundo a Polícia Federal, um prejuízo de aproximadamente U$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões na cotação do dia) para a organização criminosa baseada no Peru.

Para disfarçar a presença da cocaína, a droga foi misturada à cosméticos de marcas brasileiras Crédito: Divulgação/Polícia Federal

A prisão do capixaba não significou o fim das investigaões. A Polícia Federal prosseguirá com os trabalhos para identificar outros brasileiros envolvidos no esquema de tráfico internacional de entorpecentes, bem como identificar como o capixaba ingressou na organização criminosa.

As investigações continuam para que se determine o envolvimento de outros brasileiros com esta prisão, bem como no sentido de compreender como se deu o envolvimento do capixaba com esta organização criminosa.

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