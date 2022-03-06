Droga foi encontrada por mergulhadores da Alfândega do Porto de Vitória Crédito: Divulgação/Alfândega do Porto de Vitória

Your browser does not support the audio element. Navio atracado no ES é flagrado com 40 quilos de droga escondidos no casco

A Alfândega do Porto de Vitória flagrou, na manhã deste domingo (6), 40 quilos de cocaína dentro de uma bolsa que estava amarrada ao casco de um navio atracado em Portocel, em Aracruz, no litoral do Espírito Santo . Agentes da Polícia Federal estão no local inspecionando a embarcação.

O navio Raven Arrow levaria uma carga de celulose para a Holanda e sairia de Vitória com destino imediato ao exterior, sem parar em outro porto do Brasil.

Após suspeita de tráfico de drogas, equipes inspecionam navio atracado em Aracruz

Segundo a PF, há uma investigação em curso. Mais detalhes sobre a apreensão serão repassados em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (7).

A suspeita do transporte de drogas foi levantada neste sábado (5) após tripulantes do navio observarem um barco, com um mergulhador, rondando o local. A agência marítima notificou a Alfândega de Vitória, pedindo o auxílio de mergulhadores para inspecionar o espaço.

Navio Raven Arrow está atracado em Portocel e passa por inspeção da Alfândega e da Polícia Federal Crédito: Alfândega do Porto de Vitória