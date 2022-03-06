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Navio atracado no ES é flagrado com 40 quilos de droga escondidos no casco

Droga foi encontrada após tripulantes de navio desconfiarem de um barco que rondava o local; mergulhadores da Alfândega encontraram uma bolsa amarrada ao casco da embarcação
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

06 mar 2022 às 16:52

Publicado em 06 de Março de 2022 às 16:52

suspeita de trȧfico de drogas
Droga foi encontrada por mergulhadores da Alfândega do Porto de Vitória Crédito: Divulgação/Alfândega do Porto de Vitória
Navio atracado no ES é flagrado com 40 quilos de droga escondidos no casco
A Alfândega do Porto de Vitória flagrou, na manhã deste domingo (6), 40 quilos de cocaína dentro de uma bolsa que estava amarrada ao casco de um navio atracado em Portocel, em Aracruz, no litoral do Espírito Santo. Agentes da Polícia Federal estão no local inspecionando a embarcação.
O navio Raven Arrow levaria uma carga de celulose para a Holanda e sairia de Vitória com destino imediato ao exterior, sem parar em outro porto do Brasil.

Após suspeita de tráfico de drogas, equipes inspecionam navio atracado em Aracruz

Segundo a PF, há uma investigação em curso. Mais detalhes sobre a apreensão serão repassados em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (7).
A suspeita do transporte de drogas foi levantada neste sábado (5) após tripulantes do navio observarem um barco, com um mergulhador, rondando o local. A agência marítima notificou a Alfândega de Vitória, pedindo o auxílio de mergulhadores para inspecionar o espaço.
Navio Raven Arrow está atracado em Aracruz
Navio Raven Arrow está atracado em Portocel e passa por inspeção da Alfândega e da Polícia Federal Crédito: Alfândega do Porto de Vitória
A equipe chegou a Portocel por volta das 10h deste domingo.  Uma bolsa amarrada ao casco, contendo 40 quilos de cocaína, foi encontrada. A droga foi apreendida pela Polícia Federal.

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