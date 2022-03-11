Vídeo: assaltante vestido de gari rouba mulheres na Serra

(veja vídeo acima) mostram o momento em que as vítimas estavam caminhando sem perceber que eram seguidas pelo criminoso. Um homem vestido com uniforme de gari assaltou uma dona de casa e a irmã dela, na tarde desta quinta-feira (10), em Serra Sede, na Serra . Imagens de uma câmera de segurançamostram o momento em que as vítimas estavam caminhando sem perceber que eram seguidas pelo criminoso.

Assim que elas entraram em uma rua, ele também entrou, rendeu as duas e fugiu correndo.

"Nós fomos levar as crianças para a escola e na volta viemos conversando como sempre. Quando entramos na rua, vimos que vinha um cara atrás da gente mas a gente não maldou. Aí ele correu e falou 'parou, passa o celular' e disse 'mete o pé, corre'. Aí só fiz segurar no braço da minha irmã e vim correndo para chegar em casa", contou uma das vítimas, que preferiu não se identificar.

A dona de casa disse ainda que o criminoso roubou o telefone celular da irmã, que ainda está sendo pago, e que elas ficaram surpresas e assustadas por terem sido assaltadas por um homem vestido de gari.

"Todo de laranja, como se fosse um gari mesmo. Moro aqui há 39 anos e nunca pensei que fosse passar por isso. Estou muito assustada. Estou com medo", contou a dona de casa.

Criminoso vestido de gari assaltou mulheres na Serra Crédito: Reprodução

Moradores acreditam que o criminoso vestido de gari tem agido na região há duas semanas e já fez pelo menos quatro vítimas.

Um detalhe que chama atenção é que o uniforme usado por ele é diferente do que é usado pelos garis que atuam na cidade.