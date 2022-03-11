Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flagrante

Vídeo: assaltante vestido de gari rouba mulheres na Serra

O crime, registrado na tarde desta quinta-feira (10) em Serra Sede, foi flagrado por câmeras de segurança

Publicado em 

11 mar 2022 às 12:40

Publicado em 11 de Março de 2022 às 12:40

Um homem vestido com uniforme de gari assaltou uma dona de casa e a irmã dela, na tarde desta quinta-feira (10), em Serra Sede, na Serra. Imagens de uma câmera de segurança (veja vídeo acima) mostram o momento em que as vítimas estavam caminhando sem perceber que eram seguidas pelo criminoso.
Assim que elas entraram em uma rua, ele também entrou, rendeu as duas e fugiu correndo.
"Nós fomos levar as crianças para a escola e na volta viemos conversando como sempre. Quando entramos na rua, vimos que vinha um cara atrás da gente mas a gente não maldou. Aí ele correu e falou 'parou, passa o celular' e disse 'mete o pé, corre'. Aí só fiz segurar no braço da minha irmã e vim correndo para chegar em casa", contou uma das vítimas, que preferiu não se identificar.
A dona de casa disse ainda que o criminoso roubou o telefone celular da irmã, que ainda está sendo pago, e que elas ficaram surpresas e assustadas por terem sido assaltadas por um homem vestido de gari.
"Todo de laranja, como se fosse um gari mesmo. Moro aqui há 39 anos e nunca pensei que fosse passar por isso. Estou muito assustada. Estou com medo", contou a dona de casa.
Criminoso vestido de gari assaltou mulheres na Serra
Criminoso vestido de gari assaltou mulheres na Serra Crédito: Reprodução
Moradores acreditam que o criminoso vestido de gari tem agido na região há duas semanas e já fez pelo menos quatro vítimas.
Um detalhe que chama atenção é que o uniforme usado por ele é diferente do que é usado pelos garis que atuam na cidade.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

Veja Também

Adolescente suspeito de furtos é espancado com pauladas em Vila Velha

Homem é assassinado a tiros na frente de bar em Vitória

Capixaba é preso na Tailândia com cocaína diluída em produtos de beleza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados