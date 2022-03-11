Homem é assassinado a tiros na frente de bar em Vitória

Testemunhas contaram que a vítima estava bebendo com amigos quando os atiradores chegaram e atiraram nela pelas costas. O homem foi atingido por três disparos nas costas e um na cabeça.

De acordo com a Polícia Civil, ele já teria sido chefe do tráfico de drogas da Rua da Coragem. A polícia investiga se o homem ainda estava envolvido com o tráfico. O nome da vítima não foi divulgado.