Homem é assassinado a tiros na frente de bar em Vitória

Um homem de 35 anos foi morto a tiros, na noite desta quinta-feira (10), em frente a um bar do bairro Nova Palestina, em Vitória.
Testemunhas contaram que a vítima estava bebendo com amigos quando os atiradores chegaram e atiraram nela pelas costas. O homem foi atingido por três disparos nas costas e um na cabeça.
De acordo com a Polícia Civil, ele já teria sido chefe do tráfico de drogas da Rua da Coragem. A polícia investiga se o homem ainda estava envolvido com o tráfico. O nome da vítima não foi divulgado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.