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Vitória

Homem é assassinado a tiros na frente de bar em Vitória

Crime aconteceu na noite desta quinta-feira (10), no bairro Nova Palestina, na região da Grande São Pedro

Publicado em 

11 mar 2022 às 11:23

Publicado em 11 de Março de 2022 às 11:23

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória investiga o crime Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 35 anos foi morto a tiros, na noite desta quinta-feira (10), em frente a um bar do bairro Nova Palestina, em Vitória.
Testemunhas contaram que a vítima estava bebendo com amigos quando os atiradores chegaram e atiraram nela pelas costas. O homem foi atingido por três disparos nas costas e um na cabeça.
De acordo com a Polícia Civil, ele já teria sido chefe do tráfico de drogas da Rua da Coragem. A polícia investiga se o homem ainda estava envolvido com o tráfico. O nome da vítima não foi divulgado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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