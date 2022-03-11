Homem é detido após agredir a mãe e outros três familiares em Vitória

O crime ocorreu por volta das 16h e o homem foi detido quando estava correndo atrás de outros dois familiares com a enxada na mão. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória pela Guarda Municipal. Segundo apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, foram vítimas da agressão a mãe, a cunhada, um irmão e uma irmã do suspeito.