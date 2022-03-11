Homem é detido após agredir a mãe e outros três familiares em Vitória

Um homem foi levado para a delegacia após agredir quatro pessoas de sua família – inclusive a própria mãe – com uma enxada na tarde desta quinta-feira (10), no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. Segundo familiares, o suspeito é usuário de drogas e fica agressivo quando está em abstinência.
O crime ocorreu por volta das 16h e o homem foi detido quando estava correndo atrás de outros dois familiares com a enxada na mão. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória pela Guarda Municipal. Segundo apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, foram vítimas da agressão a mãe, a cunhada, um irmão e uma irmã do suspeito.
A mãe do homem foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital, com um corte na cabeça. A cunhada e os irmãos do suspeito tiveram ferimentos leves.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e lesão corporal qualificada, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Atualização
11/03/2022 - 2:28
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda da reportagem informando a autuação e o encaminhamento do suspeito a um presídio. O texto foi atualizado.