Dois suspeitos de arrombar e furtar vidraçaria são detidos em Linhares

Dois suspeitos que participaram do furto a uma vidraçaria na madrugada de quarta-feira (9), no Centro de Linhares, no Norte do Estado, foram detidos por agentes da Guarda Civil Municipal na tarde do mesmo dia. Outros dois indivíduos que também estão envolvidos no crime ainda não foram localizados. Os criminosos usaram um pé-de-cabra para arrombar o estabelecimento. O prejuízo estimado pelo proprietário do local é de R$ 12 mil.
Câmeras de segurança mostram os criminosos na rua, se aproximando da vidraçaria, e também o momento em que eles entram no local, por volta das 4 horas. Com base nas imagens, os agentes da Guarda identificaram os dois homens.
Eles foram localizados em atitude suspeita, em um galpão desativado próximo a uma igreja às margens da BR-101, no Centro de Linhares. Durante a abordagem, os suspeitos se recusaram a dar informações sobre o paradeiro dos outros envolvidos no crime e o destino dos objetos furtados.
Os dois foram encaminhados à 16ª Delegacia de Linhares. O crime segue sob investigação da Polícia Civil.