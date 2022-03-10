Dois suspeitos de arrombar e furtar vidraçaria são detidos em Linhares

Dois suspeitos de arrombar e furtar vidraçaria em Linhares são detidos Crédito: Guarda Civil Municipal (GCM) de Linhares

Câmeras de segurança mostram os criminosos na rua, se aproximando da vidraçaria, e também o momento em que eles entram no local, por volta das 4 horas. Com base nas imagens, os agentes da Guarda identificaram os dois homens.

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Eles foram localizados em atitude suspeita, em um galpão desativado próximo a uma igreja às margens da BR-101, no Centro de Linhares. Durante a abordagem, os suspeitos se recusaram a dar informações sobre o paradeiro dos outros envolvidos no crime e o destino dos objetos furtados.