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Pedras na janela

Homem é preso após agredir a ex e atear fogo na cama dela em Vila Velha

Caso aconteceu no bairro Ulisses Guimarães. Para entrar na casa, Cristiano Soares quebrou os vidros das janelas e um cadeado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2022 às 12:05

Publicado em 10 de Março de 2022 às 12:05

Homem quebrou vidros de janela e invadiu casa para agredir a ex mulher.
Homem quebrou vidros de janela e invadiu casa para agredir a ex mulher. Crédito: Fabrício Christ
Um pedreiro de 29 anos foi preso depois de agredir a ex-mulher, de 22, dentro da casa dela, na madrugada desta quinta-feira (10), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na Grande Vitória. Para entrar na casa da ex, Cristiano Soares quebrou os vidros das janelas e um cadeado. Ele ainda ateou fogo no imóvel depois de agredir a vítima. Duas crianças, os filhos do casal de 5 e 6 anos, estavam na residência. 
Tudo aconteceu depois que a mulher, que trabalha em uma lanchonete da região, chegou em casa, por volta de 1h30. "Ele ficou me gritando e eu não atendi ele. Foi na hora que ele tacou a pedra na janela do meu quarto. Não satisfeito, ele quebrou outra janela, o cadeado e subiu", contou a vítima, que preferiu não se identificar. 
Segundo apuração da TV Gazeta, as crianças estavam na cama com a mãe quando o homem jogou pedras na janela da residência. 
Dentro da casa, a mulher pegou uma faca para se defender após a invasão, mas acabou dominada pelo agressor. "Ele tomou a faca da minha mão. Eu saí correndo pra pedir ajuda aos meus patrões. Ele jogou fogo na minha cama e veio me falar que a cama pegou fogo sozinha", contou.
A vítima contou que ela e Cristiano tiveram um relacionamento que durou seis anos e há três meses ela tentava encerrar a relação. "Ele não aceita que eu termine com ele, que eu viva sozinha, que eu arrume outra pessoa. Possessivo e ciumento demais", disse.
Essa não é a primeira vez que a mulher é agredida por Cristiano, mas ela disse que não considera as outras agressões graves como essa. "Nada grave. Ele me batia, me xingava mas não deixava hematoma", contou. Após a prisão, por volta das 2h, Cristiano foi levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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