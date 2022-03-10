Adolescentes são detidos com armas e drogas após perseguição em Vila Velha

"Foram vistas três pessoas dentro. Foi dado ordem de parada, não obedeceram, pegaram a Rodovia do Sol. Próximo ao Morro da Lagoa eles perderam o controle da direção e entraram em um matagal", contou o PM.

Para o sargento, não há dúvidas que os adolescentes têm envolvimento com o tráfico de drogas. "Um dos menores detido, foi detido pela quarta vez por esta guarnição em dezembro do ano passado e não continuou preso. Na maioria das vezes foi detido com armas de fogo e entorpecentes", contou. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional.