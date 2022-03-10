Adolescentes são detidos com armas e drogas após perseguição em Vila Velha

Dois adolescentes, um de 15 e outro de 17 anos, foram apreendidos após uma perseguição, na noite desta quarta-feira (9), em Vila Velha. De acordo com o sargento Ramos, da Polícia Militar, os dois menores estavam roubando pessoas na região de Ponta da Fruta e tentaram fugir de carro juntamente com um terceiro suspeito, pela Rodovia do Sol.
"Foram vistas três pessoas dentro. Foi dado ordem de parada, não obedeceram, pegaram a Rodovia do Sol. Próximo ao Morro da Lagoa eles perderam o controle da direção e entraram em um matagal", contou o PM.
No veículo, foram encontrados duas pistolas, um revólver, drogas, munição, carregadores, material para embalo dos entorpecentes e dinheiro.
Para o sargento, não há dúvidas que os adolescentes têm envolvimento com o tráfico de drogas. "Um dos menores detido, foi detido pela quarta vez por esta guarnição em dezembro do ano passado e não continuou preso. Na maioria das vezes foi detido com armas de fogo e entorpecentes", contou. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional.
Com informações de Any Cometti, da TV Gazeta.