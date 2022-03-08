Homem é preso após confronto entre criminosos e policiais em Vila Velha

Um homem foi preso após um confronto entre policiais militares e criminosos, na noite desta segunda-feira (7), no bairro Dom João Batista , em Vila Velha , na Grande Vitória . A prisão de Patrick Dias Ferreira, de 30 anos, aconteceu em uma região do bairro conhecida pelo intenso tráfico de drogas e também por ser uma área de conflito entre traficantes.

Patrick Dias Ferreira, de 30 anos, passou por exames antes de ser encaminhado ao presídio Crédito: Fabrício Christ

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , agentes realizavam patrulhamento no bairro quando viram Patrick e outros quatro homens armados. Alguns estavam de colete com o símbolo da Polícia Civil.

Assim que percebeu a aproximação dos policiais, o grupo atirou contra eles e houve uma troca de tiros. Após um cerco do quarteirão, Patrick tentou fugir e chegou a invadir a casa de um morador para se esconder, mas acabou preso.

Com ele, foi encontrada uma pistola calibre 380 com numeração raspada, segundo a PM.

Não há informações sobre feridos.

Na manhã desta terça (8), Patrick passou por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória antes de ser encaminhado ao presídio. Os outros homens que trocaram tiros com os militares não foram localizados.

Com informações de André Falcão, da TV Gazeta