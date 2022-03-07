Vila Velha sofre as trágicas consequências do "prende e solta"

Três pessoas são baleadas e uma morre no Ibes, em Vila Velha Crédito: Reprodução | Imagens do Movimento Comunitário do Ibes

Essa liderança se chama Luan Resende Buarque, que não é um criminoso qualquer: até ser preso no Rio de Janeiro em junho do ano passado por conta de um mandado de prisão por um homicídio ocorrido em 2019, ele era um dos mais procurados do Espírito Santo. Foi transferido para o Estado e acabou sendo colocado em liberdade seis meses depois. Mesmo acumulando 22 passagens pela polícia, por homicídio, tráfico de drogas, entre outros crimes, de acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho.

À luz do Direito e dos trâmites legais, a decisão judicial pela soltura é soberana, mas a sociedade tem o direito de questioná-la. E exigir que um bandido com uma ficha tão suja, que impõe risco à ordem pública e a vida de tantas pessoas, não seja colocado em liberdade com tanta facilidade. Se a lei tem brechas, que os legisladores brasileiros tratem de fortalecê-la.

O que não dá mais é ver a mesma história se repetir com tanta frequência, só mudando os personagens. É inconcebível que um dos bandidos mais procurados do Estado tenha voltado às ruas em tão pouco tempo. Vila Velha sofre as consequências dessa decisão, inclusive com a morte de inocentes.