Mortes por balas perdidas no ES: o caminho da punição precisa ser encontrado

Três pessoas foram baleadas e uma morreu no Ibes, em Vila Velha, no último sábado (19) Crédito: Reprodução | Imagens do Movimento Comunitário do Ibes

As circunstâncias acabam sempre variando muito pouco, e o desfecho trágico também se repete. A criança de Rio Marinho acompanhava a mãe até uma padaria do bairro quando foram surpreendidas por um ataque de cerca de 30 traficantes que transformaram o local em uma praça de guerra.

Já no sábado, no Ibes, a estudante de Direito Julia Gláucia Ribeiro Pereira, de 31 anos, foi uma das pessoas atingidas por tiros disparados por dois homens que passavam de motocicleta. No dia seguinte, em Barramares, Lucelia de Jesus Sousa, de 42 anos, foi alvejada acidentalmente durante uma perseguição policial, e não se sabe de onde partiu a bala.

Moradores de bairros com violência conflagrada são os mais vulneráveis a essa atrocidade, que interrompe vidas inocentes que deveriam seguir seu curso normalmente. As três vítimas dos últimos dias estavam no espaço público, onde não há proteção quando eclode algum tipo de conflito. É um salve-se quem puder que expõe as desigualdades e a ausência do Estado no sentido do desrespeito às garantias fundamentais de qualquer pessoa que viva nesses locais. Nem mesmo dentro de casa há segurança. Neste mês de fevereiro, completaram-se dois anos da morte da pequena Alice, também em Vila Velha, vítima de bala perdida no quintal de casa, um caso que provocou comoção.

Vítimas de balas perdidas não podem ser tratadas como um efeito colateral nem por bandidos que travam suas guerras nem por forças policiais a postos para combatê-los. São vítimas de uma selvageria instaurada, que inclui desde a falta de preparo no manuseio de armas de fogo até a própria banalização de seu uso.