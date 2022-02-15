Mortes em atropelamentos são imagem brutal da irresponsabilidade no trânsito

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Quando é capturada em imagens, a violência no trânsito deixa ainda mais explícita a sua banalidade. Mostra como vidas que aconteciam, em suas rotinas, são brutalmente interrompidas em segundos, o que em muitos casos poderia ser evitado com uma direção mais consciente.

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Os casos se mostram como uma recorrência inaceitável, não podem se normalizar. São imagens pesadas, que precisam ser capazes de mudar o comportamento de tantos motoristas que, por negligência, imprudência e imperícia no trânsito, com condutas que também associam o consumo de álcool à direção, transformam veículos em armas letais.

Atropelamentos como os retratados nessas cenas são brutais pelo seu desequilíbrio, um ser humano que não resiste ao impacto de uma máquina. No ano passado, de acordo com o Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo, foram 121 vítimas desse tipo de acidente no Estado, um aumento de 1,7% em relação a 2020.

No último sábado (12), um homem atropelou e matou um pedestre na Rodovia das Paneleiras, na Serra . Mesmo com a ingestão confirmada de bebida alcoólica pelo teste de etilômetro, ele não permaneceu preso, de acordo com a Polícia Militar, porque permaneceu no local e prestou socorro à vítima. O acidente não foi registrado pelas câmeras, mas fotos do veículo mostram a parte dianteira bastante danificada. A marca do impacto é também a marca da violência.

Caminhonete danificada após atropelamento e morte na Rodovia das Paneleiras, na Serra Crédito: Internauta

Em abril do ano passado, a mudança mais significativa no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foi a determinação de que a pena de reclusão não pode ser substituída por outra mais branda, de restrição de direitos, nos casos de lesão corporal e homicídio causados por motorista embriagado ou sob efeito de outra substância entorpecente. Mas é uma determinação que vale para o trânsito em julgado, quando não cabem mais recursos, o que gera confusão com esses casos nos quais os condutores são liberados logo após o acidente, sem prisão preventiva.

No caso de Domingos Martins, o condutor sem habilitação se livrou da prisão com pagamento de fiança de R$ 5 mil. A determinação sobre a prisão, nesse estágio, é do juiz. Um outro acidente trágico ocorrido em dezembro passado, no qual mãe e filho foram atropelados e mortos em um ponto de ônibus na BR 101, em Iconha, seguiu outro caminho. Dois meses depois, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva contra o motorista, cujo teste de alcoolemia acusou 0,53mg/l

O que vai determinar a impunidade ou não será a agilidade da Justiça. E essa é uma luta que a sociedade não pode perder de vista, diante do volume inaceitável de mortes no trânsito causadas pelo mau comportamento dos motoristas ao volante. Em 2021, o Espírito Santo registrou 18,6 mortes por cem mil habitantes no trânsito. A Organização Mundial de Saúde (OMS) Organização Mundial de Saúde (OMS) considera crítico qualquer número acima de 10.