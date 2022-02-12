Sociedade não pode ignorar os sinais que vêm dos presídios do ES

Foi com organização que os governos estaduais que se sucederam nas últimas duas décadas conseguiram acabar com a crise endêmica do sistema prisional capixaba, não só com a construção de novas unidades, mas com boa gestão multidisciplinar. Não é um trabalho com resultados rápidos, é paulatino, mas com o fortalecimento de facções criminosas que atuam atrás das grades em todo o território nacional nunca foi tão importante exercer a autoridade dentro dos presídios. O descontrole interno tem efeitos extramuros, na segurança pública.