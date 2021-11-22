Detento morre após sofrer queda no Complexo de Xuri, em Vila Velha

O detento morreu dentro de um dos presídios do Complexo de Xuri, que fica em Vila Velha, na manhã desta segunda (22)

Em nota enviada pela assessoria de comunicação, a Sejus informou que o interno sofreu uma queda a caminho da cela, vindo a óbito. Ainda segundo a comunicação da pasta, o interno nascido em 1983 (37/38 anos) bateu com a cabeça no chão após cair. A causa da morte e as circunstâncias da queda, porém, indicarão a causa do óbito.