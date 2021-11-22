Detento morre após sofrer queda no Complexo de Xuri, em Vila Velha

Um detento do sistema prisional capixaba morreu após sofrer uma queda dentro do Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (Complexo de Xuri), na manhã desta segunda-feira (22). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça à reportagem de A Gazeta.
Em nota enviada pela assessoria de comunicação, a Sejus informou que o interno sofreu uma queda a caminho da cela, vindo a óbito. Ainda segundo a comunicação da pasta, o interno nascido em 1983 (37/38 anos) bateu com a cabeça no chão após cair. A causa da morte e as circunstâncias da queda, porém, indicarão a causa do óbito.
"A unidade prisional acionou a Polícia Civil e tomou todas as providências de praxe para o ocorrido", diz outro trecho do comunicado. Por fim, a Sejus explicou que o interno cumpria pena desde janeiro deste ano pelo artigo 157 do Código Penal (roubo).
Em nota, a PC informou que foi ao local e recolheu o corpo, que foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória a fim de ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
Atualização
22/11/2021 - 4:45
A Polícia Civil informou que esteve no Complexo de Xuri e que o corpo do detento foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória. O texto foi atualizado.