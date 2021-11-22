Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cumpria pena por roubo

Detento morre após sofrer queda no Complexo de Xuri, em Vila Velha

De acordo com a Secretaria de Justiça, o interno nascido em 1983 caminhava em direção à cela quando caiu, batendo com a cabeça contra o chão. Perícia da Polícia Civil foi acionada para a remoção do corpo
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

22 nov 2021 às 12:34

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 12:34

Complexo do Xuri, em Vila Velha
O detento morreu dentro de um dos presídios do Complexo de Xuri, que fica em Vila Velha, na manhã desta segunda (22) Crédito: Ricardo Medeiros
Um detento do sistema prisional capixaba morreu após sofrer uma queda dentro do Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (Complexo de Xuri), na manhã desta segunda-feira (22). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça à reportagem de A Gazeta.
Em nota enviada pela assessoria de comunicação, a Sejus informou que o interno sofreu uma queda a caminho da cela, vindo a óbito. Ainda segundo a comunicação da pasta, o interno nascido em 1983 (37/38 anos) bateu com a cabeça no chão após cair. A causa da morte e as circunstâncias da queda, porém, indicarão a causa do óbito.
"A unidade prisional acionou a Polícia Civil e tomou todas as providências de praxe para o ocorrido", diz outro trecho do comunicado. Por fim, a Sejus explicou que o interno cumpria pena desde janeiro deste ano pelo artigo 157 do Código Penal (roubo).
Em nota, a PC informou que foi ao local e recolheu o corpo, que foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória a fim de ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

Atualização

22/11/2021 - 4:45
A Polícia Civil informou que esteve no Complexo de Xuri e que o corpo do detento foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória. O texto foi atualizado.

Veja Também

Casal é preso após furtar roupas em loja de shopping de Vitória

Motorista de aplicativo é esfaqueado durante assalto em Vitória

Homem é baleado em briga com policial militar na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sejus Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados