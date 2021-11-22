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Bairro Santa Tereza

Motorista de aplicativo é esfaqueado durante assalto em Vitória

O motorista contou que aceitou uma corrida pelo aplicativo, em Cariacica, e pegou dois passageiros, com destino à região de Santo Antônio, na Capital

Publicado em 

22 nov 2021 às 08:53

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 08:53

Motorista de aplicativo foi esfaqueado durante assalto no bairro Santa Teresa, em Vitória
Motorista de aplicativo foi esfaqueado durante assalto em Vitória Crédito: Wagner Martins
Um motorista de aplicativo foi esfaqueado durante um assalto ocorrido no bairro Santa Tereza, em Vitória, na noite deste domingo (21). O homem foi ferido nos braços, no pescoço e na cabeça.
O motorista contou que aceitou uma corrida pelo aplicativo em Cariacica. Ele pegou dois passageiros em Vista Mar, com destino à região de Santo Antônio, em Vitória.
No entanto, quando estava chegando ao local, passando pelo bairro Santa Tereza, os criminosos anunciaram o assalto e começaram a esfaqueá-lo.
O crime aconteceu em uma ladeira do bairro. Por isso, durante o assalto, o carro acabou descendo a ladeira de ré e batendo em outros dois carros, que estavam estacionados.
Depois do crime, os assaltantes fugiram a pé, sem levar nada. Uma moradora, que tem medo de ser identificada, disse que o motorista saiu do carro muito ferido, mas estava consciente.
"Ele estava consciente, estava conversando, pediu para chamar a família dele", contou ela, que reclamou da insegurança na região. Segundo a moradora, este é o terceiro assalto ocorrido no bairro em menos de uma semana.
O motorista foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital de Urgência e Emergência. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.
Com informações do G1/ES

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