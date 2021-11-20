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Padre Gabriel

Jovem é assassinado a tiros em Cariacica

Testemunhas contaram que o jovem estava passando pela Rua Lagoa da Conquista quando um carro se aproximou e os ocupantes efetuaram os disparos

Publicado em 

20 nov 2021 às 12:58

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 12:58

Homem é morto com vários tiros em Padre Gabriel, Cariacica
Rua onde jovem foi morto a tiros Crédito: Gabriela Ribeti
Um jovem de 22 anos foi morto a tiros em Padre Gabriel, em Cariacica, por volta das 21 horas desta sexta-feira (19). A vítima foi identificada como Yuri Geovani da Silva Oliveira, conforme boletim da Polícia Civil. Ainda não se sabe o que motivou o crime e ninguém foi preso até o momento.
Testemunhas contaram à TV Gazeta que o jovem estava passando pela Rua Lagoa da Conquista quando um carro se aproximou e os ocupantes efetuaram os disparos. Na ocorrência, a informação é de que ele tinha mais de 15 perfurações pelo corpo.
Homem é morto com vários tiros em Padre Gabriel, Cariacica
Pinos de cocaína estavam espalhados pela rua onde jovem foi morto Crédito: Gabriela Ribeti
No local, foram encontrados vários pinos de cocaína. A Polícia Militar foi acionada para verificar a ocorrência de disparos de arma de fogo na região. Segundo nota da corporação, durante patrulhamento e averiguação os militares encontraram a vítima caída alvejada, já em óbito. A perícia foi acionada.
O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Com informações de Gabriela Ribeti, da TV Gazeta

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