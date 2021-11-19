Homem morre esfaqueado após discussão em bar de Jardim Camburi, em Vitória

Dimas Pereira Vieira, de 34 anos, foi assassinado a facdas em Jardim Camburi Crédito: Reprodução

Um homem foi morto a facadas no bairro Jardim Camburi, em Vitória , na noite desta quinta-feira (18). Informações da Polícia Militar indicam que Dimas Pereira Vieira, de 34 anos, estava bebendo em um bar na Rua Belmiro Teixeira Pimenta quando começou uma discussão com o suspeito, que o esfaqueou. A Polícia Civil confirmou que o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi identificado por testemunhas. Ele foi preso e levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

A Polícia Civil informou que, logo após o crime, equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória fizeram buscas no bairro e encontraram o suspeito. Ele foi levado à delegacia, onde, em depoimento, negou ter participação do crime. A polícia contou, porém, que as roupas dele estavam sujas de sangue e, além disso, a esposa da vítima confirmou que viu a discussão entre os dois - sem saber dizer o motivo - e confirmou o envolvimento do suspeito.

Testemunhas do crime, que estavam presentes no bar, ainda conforme a Polícia Civil, também confirmaram a identidade do suspeito e a autoria do crime. Após os depoimentos, ele foi preso em flagrante pelo crime de homicídio e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

O delegado Romualdo Gianordoli, da DHPP de Vitória, informou que, em um primeiro momento, o suspeito fez uma brincadeira com Dimas, que não gostou. Eles entraram em uma discussão - por causa de R$ 10 que seria referente a uma cesta básica que Dimas teria comprado do suspeito - que teria motivado o crime.

"O autor fez uma brincadeira, a vítima não gostou, ambos estavam alcoolizados e entraram em vias de fato. O autor saiu e disse que iria voltar com uma faca. Tentaram avisar para a vítima, mas ele não deu muito crédito. Quando ele voltou, deu uma facada no abdômen de Dimas e fugiu. Populares informaram que ele estava pelas imediações e o plantão da DHPP localizou ele em uma praça. Foi uma dificuldade para conseguirmos testemunhas, mas conseguimos", disse o delegado.

"FOI UMA COVARDIA"

A esposa de Dimas, que preferiu não ser identificada, mas concedeu entrevista à TV Gazeta, contou que o suspeito tratou a vítima com ignorância durante a discussão pelos R$ 10. Por conta disso, segundo ela, Dimas disse ao suspeito que não daria o dinheiro naquele momento.

"Ele cobrou esses dez reais, mas em uma brincadeira, cobrou amigavelmente. Dimas falou ‘vou te dar, daqui a pouco eu te dou’. Ele já estava alterado e falou ‘quero meus dez reais agora’, com ignorância. O Dimas falou que, pelo fato de ele estar sendo ignorante, não daria (o dinheiro), que daria depois. Os dois entraram em uma discussão verbal que partiu para uma briga", contou.

Dimas tinha uma filha de dois anos e uma enteada de seis anos, com quem ele convivia desde os seis meses de idade. A mulher classificou o crime como covarde e afirmou que quer que a Justiça seja feita.