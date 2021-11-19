Presos traficantes que espancaram homem até a morte na Serra

Três homens e uma mulher foram presos suspeitos de espancarem um homem até a morte no bairro Jardim Limoeiro, na Serra , em agosto deste ano. As prisões, divulgadas durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (18), foram realizadas durante operações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra em outubro e novembro deste ano.

Foram presos Jéssica Santos de Souza, de 30 anos; Wellinton Martins Santos, de 24, conhecido como "Pulseirinha"; Rodrigo Gil dos Santos, de 29 anos, conhecido como "Cabeça" e Thiago Mendes da Silva Ferreira, de 21 anos, conhecido como "Burro".

De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP Serra, eles são traficantes da região conhecida como "Paredão" e mataram o homem, ainda não identificado, porque ele tentou furtar R$ 50 da padaria do bairro.

"No dia do crime, a vítima foi até a padaria e no local solicitou um fósforo e um cigarro. Quando o atendente virou as costas para pegar o pedido, a vítima subtraiu R$ 50 do caixa, fato que foi flagrado pelo proprietário do estabelecimento. Diante do flagrante e sem saída, a vítima devolveu o dinheiro. Mesmo diante da devolução, ela foi agredida violentamente pelos traficantes locais até a morte", disse.

O delegado contou que, depois que o homem devolveu o dinheiro ao dono da padaria e ficou tudo resolvido entre eles, os traficantes foram avisados sobre o furto.

Jéssica e Wellinton foram até o ponto de ônibus onde a vítima estava, na avenida Norte-Sul, na entrada do bairro, e a levaram até a rua Rio de Janeiro. No local, eles espancaram o homem até a morte com chutes, socos e pauladas juntamente com Rodrigo e Thiago.

"Eles pegaram o corpo da vítima e jogaram dentro de uma lixeira na rua. Como a lixeira não sustentou o corpo da vítima, que ficou caído no asfalto, Wellinton e Thiago pegaram o corpo, colocaram em um carrinho de mão e levaram até um veículo que estava estacionado na rua Manaus. Eles obrigaram o proprietário a entregar a chave e colocaram o corpo no porta-malas. Quando estavam saindo do bairro, se depararem com uma viatura da PM e abandonaram o carro", contou.

Ainda segundo o delegado, os quatro foram identificados como autores do crime no mesmo dia e, por pouco, não foram presos em flagrante.

Ao perceberem a aproximação de policiais da DHPP até uma residência utilizada por eles, os quatro fugiram do local.

As prisões de Jéssica, Wellinton e Thiago aconteceram em sete de outubro e a de Rodrigo no dia três de novembro. Todas foram feitas na região do "Paredão", conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

"Um crime muito violento, na frente de vários moradores, crianças e idosos. Cabe ao Estado o poder de punir e não a esses traficantes que resolvem fazer justiça com as próprias mãos", disse.

Os quatro foram autuados por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Eles já são réus perante a Justiça.