Pai luta com bandidos, mas não consegue evitar morte do filho no ES

Um pai de 56 anos entrou em luta com bandidos, mas não conseguiu impedir a morte do filho de 16 anos no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, nesta quarta-feira (17). O adolescente foi morto com tiros na cabeça dentro da casa em que vivia com o pai.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, dois indivíduos armados arrombaram a porta da residência. Os bandidos estavam procurando o adolescente de 16 anos, que foi morto deitado na cama em que estava.
Ainda segundo o boletim, na luta com os bandidos, o carregador da arma calibre 12 caiu no chão da casa e os indivíduos não conseguiram atirar no pai.
Pai e filho mudaram para o local há cerca de três meses e o homem vendia frutas e legumes na porta da casa. Vizinhos relataram à reportagem da TV Gazeta que o menino não saía muito de casa e só ajudava o pai na venda em frente da residência.
Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e que o caso seguirá sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
A reportagem de A Gazeta questionou à corporação se já houve algum detido pelo crime. No entanto, a PC afirmou que "detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta