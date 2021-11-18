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Desespero

Pai luta com bandidos, mas não consegue evitar morte do filho no ES

Criminosos invadiram a casa da família no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica; o adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 nov 2021 às 09:05

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 09:05

A frente da casa onde o adolescente foi morto a tiros  Crédito: Reprodução TV Gazeta
Um pai de 56 anos entrou em luta com bandidos, mas não conseguiu impedir a morte do filho de 16 anos no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, nesta quarta-feira (17). O adolescente foi morto com tiros na cabeça dentro da casa em que vivia com o pai. 
De acordo com o boletim da Polícia Militar, dois indivíduos armados arrombaram a porta da residência. Os bandidos estavam procurando o adolescente de 16 anos, que foi morto deitado na cama em que estava.
Ainda segundo o boletim, na luta com os bandidos, o carregador da arma calibre 12 caiu no chão da casa e os indivíduos não conseguiram atirar no pai.
Pai e filho mudaram para o local há cerca de três meses e o homem vendia frutas e legumes na porta da casa. Vizinhos relataram à reportagem da TV Gazeta que o menino não saía muito de casa e só ajudava o pai na venda em frente da residência.
Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e que o caso seguirá sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
A reportagem de A Gazeta questionou à corporação se já houve algum detido pelo crime. No entanto, a PC afirmou que "detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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