Pai luta com bandidos, mas não consegue evitar morte do filho no ES

A frente da casa onde o adolescente foi morto a tiros Crédito: Reprodução TV Gazeta

Um pai de 56 anos entrou em luta com bandidos, mas não conseguiu impedir a morte do filho de 16 anos no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica , nesta quarta-feira (17). O adolescente foi morto com tiros na cabeça dentro da casa em que vivia com o pai.

De acordo com o boletim da Polícia Militar , dois indivíduos armados arrombaram a porta da residência. Os bandidos estavam procurando o adolescente de 16 anos, que foi morto deitado na cama em que estava.

Ainda segundo o boletim, na luta com os bandidos, o carregador da arma calibre 12 caiu no chão da casa e os indivíduos não conseguiram atirar no pai.

Pai e filho mudaram para o local há cerca de três meses e o homem vendia frutas e legumes na porta da casa. Vizinhos relataram à reportagem da TV Gazeta que o menino não saía muito de casa e só ajudava o pai na venda em frente da residência.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória e que o caso seguirá sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Cariacica.

A reportagem de A Gazeta questionou à corporação se já houve algum detido pelo crime. No entanto, a PC afirmou que "detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".