Justiça do ES mantém preso trio que disse que seria solto antes do Natal

A decisão de converter para preventiva a prisão em flagrante foi assinada na tarde desta quarta-feira pelo Juiz Wesley Sandro Campana dos Santos, da Vara Única de Rio Bananal. A medida foi tomada não apenas pelo envolvimento constante do trio em vários furtos na região, como também pela ousadia dos criminosos ao zombarem da Justiça. Segundo o pedido de prisão, soltar os três suspeitos traria um “sentimento de impunidade e trazendo sério descrédito ao Judiciário.”

Veículo utilizado pelo trio para cometer o crime em Rio Bananal foi apreendido Crédito: Reprodução

O trio é conhecido pelo envolvimento em tráfico de entorpecentes e pela prática de vários furtos em Linhares. Ao serem abordados por policiais militares e civis durante a tentativa de roubo desta quarta-feira, eles confessaram a prática criminosa e foram encaminhados para a delegacia, onde foram autuados em flagrante. Com os homens, os policiais encontraram vários materiais furtados, como baterias de carro, caixas de som, aparelhos automotivos, entre outros. Os três foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares