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Em Rio Bananal

Justiça do ES mantém preso trio que disse que seria solto antes do Natal

Decisão de converter para preventiva a prisão em flagrante foi assinada na tarde desta quarta-feira (17). Mais cedo, na delegacia, suspeitos ironizaram o sistema de justiça criminal
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 nov 2021 às 20:47

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 20:47

A Justiça do Espírito Santo determinou que os três suspeitos que ironizaram dizendo que estariam nas ruas antes do Natal vão continuar presos. Segundo a polícia, o trio foi preso em flagrante ao tentar furtar uma oficina na madrugada desta quarta-feira (17), no bairro São Sebastião, em Rio Bananal, no Norte do Estado. Ao serem levados para a Delegacia Regional de Linhares, Jean da Silva Nascimento, Willis Faustino da Silva e Wellington Silva Franco Morais teriam ironizado o sistema de justiça criminal, dizendo que “estariam nas ruas antes do Natal”
A decisão de converter para preventiva a prisão em flagrante foi assinada na tarde desta quarta-feira pelo Juiz Wesley Sandro Campana dos Santos, da Vara Única de Rio Bananal. A medida foi tomada não apenas pelo envolvimento constante do trio em vários furtos na região, como também pela ousadia dos criminosos ao zombarem da Justiça. Segundo o pedido de prisão, soltar os três suspeitos traria um “sentimento de impunidade e trazendo sério descrédito ao Judiciário.”
Veículo utilizado para cometer o crime
Veículo utilizado pelo trio para cometer o crime em Rio Bananal foi apreendido Crédito: Reprodução
O trio é conhecido pelo envolvimento em tráfico de entorpecentes e pela prática de vários furtos em Linhares. Ao serem abordados por policiais militares e civis durante a tentativa de roubo desta quarta-feira, eles confessaram a prática criminosa e foram encaminhados para a delegacia, onde foram autuados em flagrante. Com os homens, os policiais encontraram vários materiais furtados, como baterias de carro, caixas de som, aparelhos automotivos, entre outros. Os três foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares
Os mandados de prisão preventiva foram expedidos em nome dos suspeitos, e a decisão da Justiça não informa para onde eles serão encaminhados os presos.

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