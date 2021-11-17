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Rio Bananal

"De novo nas ruas antes do Natal", diz trio preso após furto no ES

Em interrogatório, ainda fizeram ironia sobre a prisão. Os três homens foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 nov 2021 às 09:45

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 09:45

Veículo utilizado para cometer o crime
Veículo utilizado para cometer o crime Crédito: Reprodução
Três homens foram presos em flagrante na madrugada desta quarta-feira (17), no bairro São Sebastião, em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo, ao tentarem furtar uma oficina. Quando policiais civis e militares chegaram ao local, perceberam que os indivíduos colocavam equipamentos dentro de um Fiat Palio prata, utilizado no crime. Ao serem abordados pelos agentes de segurança, eles confessaram a prática criminosa. O trio foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares.
Para invadir a oficina, os três cortaram uma corrente com um alicate. Os policiais encontraram vários materiais sendo furtados, como baterias de carro, caixas de som, aparelhos automotivos, entre outros. Eles foram conduzidos para a Delegacia Regional de Linhares, onde receberam auto de prisão em flagrante delito. No interrogatório, ainda fizeram ironia sobre o sistema de justiça criminal, dizendo que “estariam nas ruas antes do Natal”.
Segundo a Polícia, o trio é conhecido pelo envolvimento em tráfico de entorpecentes e a prática de vários furtos em Linhares e agora está na Penitenciária Regional de Linhares, à disposição da Justiça de Rio Bananal. Os equipamentos furtados foram levados para a delegacia e depois devolvidos à vítima.

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