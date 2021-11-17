Moradores de rua são assassinados em Marechal Floriano

De acordo com informações de militares que atenderam a ocorrência, pela rigidez dos corpos, os crimes possivelmente foram cometidos na madrugada.

Moradores da região contaram que as vítimas eram pessoas tranquilas e que trabalhavam vendendo doces e catando latinhas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia de Marechal Floriano iniciou as diligências assim que tomou conhecimento do fato. A equipe coletou imagens de monitoramento e está levantando informações que possam auxiliar na elucidação do crime. O local foi isolado e periciado. Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.