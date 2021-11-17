Moradores de rua são assassinados em Marechal Floriano

Três moradores em situação de rua (dois homens e uma mulher) foram assassinados a tiros em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. Os corpos foram encontrados no final da tarde desta terça-feira (16), por volta das 17h30, embaixo de uma ponte no bairro Ponto Frio. Para investigadores da Polícia Civil, as vítimas foram mortas enquanto dormiam, sem nenhuma chance de defesa. Os nomes delas não foram divulgados, mas a corporação afirma que tinham entre 35 e 50 anos de idade.
De acordo com informações de militares que atenderam a ocorrência, pela rigidez dos corpos, os crimes possivelmente foram cometidos na madrugada.
Moradores da região contaram que as vítimas eram pessoas tranquilas e que trabalhavam vendendo doces e catando latinhas.
CORPOS LEVADOS PARA O DML
Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia de Marechal Floriano iniciou as diligências assim que tomou conhecimento do fato. A equipe coletou imagens de monitoramento e está levantando informações que possam auxiliar na elucidação do crime. O local foi isolado e periciado. Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
A Polícia Civil destaca que a população pode auxiliar com informações que ajudem a elucidar o crime, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas são investigadas.
Com informações do G1 ES