Homem sobe no telhado para fugir de PMs após agredir mulher em Vila Velha

Homem subiu no telhado para fugir de policiais após agredir mulher em Vila Velha Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta

Um homem subiu no telhado de uma casa no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha , para tentar fugir da Polícia Militar após agredir a namorada dele nesta segunda-feira (15).

Conforme o registro da ocorrência, a vítima informou aos policiais que está em um relacionamento com Leoni Rodrigues Vicente, de 35 anos, há cerca de sete meses e que há vários dias vem sido agredida e mantida em cárcere privado dentro da casa onde moram. Ela contou que, nesta segunda-feira, depois de ser agredida várias vezes, conseguiu fugir e pedir ajudar após Leoni abrir a porta da casa para levar o filho dela para a casa de parentes.

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Ela conseguiu pedir ajuda em uma casa próxima e ligou para a Polícia Militar. No local, os agentes observaram que a mulher tinha vários hematomas e disse que Leoni estava na casa com o filho dela. Os policiais foram até a casa para deter o suspeito, que subiu no telhado para tentar escapar.