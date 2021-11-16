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Nova Carapina

Duas pessoas são baleadas durante pagode em bar na Serra

Crime aconteceu na noite deste domingo (14). As vítimas são dois homens, e a Polícia Civil acredita que um tenha sido atingido por uma bala perdida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2021 às 06:40

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 06:40

Duas pessoas são baleadas durante pagode em bar na Serra
Duas pessoas são baleadas durante pagode em bar na Serra Crédito: TV Gazeta
Duas pessoas foram baleadas em um bar no bairro Nova Carapina, na Serra, na Grande Vitória, na noite deste domingo (14). Nenhum suspeito foi preso. No local onde as vítimas foram baleadas acontecia a inauguração do bar com um show de pagode.
As vítimas são dois homens, de 35 e 40 anos. Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o crime, policiais estiveram no hospital para onde eles foram levados e conseguiram conversar com o homem de 35 anos, que afirmou não ter visto quem e nem de onde os tiros foram disparados.
De acordo com a polícia, a suspeita é de que o homem de 35 anos seria o alvo dos criminosos. O homem tem passagens pela Justiça por tráfico de drogas e assassinato. Ele foi ferido por três disparos, que atingiram o braço, uma mão e um dedo. O estado de saúde dele não é grave.
Já o homem de 40 anos, que trabalha como gari para a Prefeitura da Serra, precisou passar por uma cirurgia. Ele foi atingido por um disparo que perfurou o pulmão dele. O estado de saúde dele não foi informado. A polícia acredita que ele tenha sido vítima de bala perdida.
Com informações do G1/ES

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