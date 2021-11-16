Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tiroteio

Policiais trocam tiros com bandidos no Bairro da Penha, em Vitória

PM fazia patrulhamento no bairro quando avistaram um homem armado na rua correndo para um beco. O suspeito seria o "olheiro" do tráfico na região, segundo a polícia
Redação de A Gazeta

15 nov 2021 às 21:26

Publicado em 15 de Novembro de 2021 às 21:26

Um tiroteio foi registrado por volta das 17h30 desta segunda-feira (15) no Bairro da Penha, em Vitória. A troca de tiros foi entre traficantes da região e policiais, segundo informações da Polícia Militar.
A TV Gazeta apurou que ninguém ficou ferido. A Polícia fez buscas na região, mas não localizou nenhum dos suspeitos, que conseguiram fugir.
Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Nestor Muller/Arquivo
Segundo a PM, tudo começou quando policiais faziam patrulhamento no bairro. Os militares avistaram um homem armado na rua e ele saiu correndo para um beco. Segundo a PM, o suspeito seria o "olheiro" do tráfico, ou seja, quem é o responsável por avisar a chegada da polícia na comunidade.
A Polícia foi até o beco, onde encontrou mais oito homens fortemente armados. Um deles usava um tipo de fuzil que é usado em guerras. Eles atiraram contra os PMs, e os policiais então revidaram, acontecendo a troca de tiros.
* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

Tópicos Relacionados

Bairro da Penha Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados