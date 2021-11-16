Policiais trocam tiros com bandidos no Bairro da Penha, em Vitória

Um tiroteio foi registrado por volta das 17h30 desta segunda-feira (15) no Bairro da Penha, em Vitória. A troca de tiros foi entre traficantes da região e policiais, segundo informações da Polícia Militar.
A TV Gazeta apurou que ninguém ficou ferido. A Polícia fez buscas na região, mas não localizou nenhum dos suspeitos, que conseguiram fugir.
Segundo a PM, tudo começou quando policiais faziam patrulhamento no bairro. Os militares avistaram um homem armado na rua e ele saiu correndo para um beco. Segundo a PM, o suspeito seria o "olheiro" do tráfico, ou seja, quem é o responsável por avisar a chegada da polícia na comunidade.
A Polícia foi até o beco, onde encontrou mais oito homens fortemente armados. Um deles usava um tipo de fuzil que é usado em guerras. Eles atiraram contra os PMs, e os policiais então revidaram, acontecendo a troca de tiros.
