Parapente agarra e homem fica pendurado em prédio na Praia da Costa

Um homem de 36 anos que estava saltando de parapente ficou com o equipamento preso no alto de um edifício na orla da Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (15). Ele ficou pendurado, preso pelo equipamento.
Antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros, algumas pessoas subiram até o topo do prédio para tentar ajudar. Eles usaram uma mangueira para puxar o piloto para a cobertura do edifício.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o homem perdeu o controle do parapente na descida, ficando preso no alto do edifício.
A cena chamou atenção de quem passava na rua, populares pararam para acompanharam o resgate, e a Guarda Municipal de Vila Velha e o Batalhão de Trânsito precisaram ser acionados para controlar o tráfego no trecho da praia onde fica o prédio.
Apesar do susto, o atleta de 36 anos escapou ileso do acidente e não precisou de atendimento médico.
* Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta