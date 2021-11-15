Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Parapente agarra e homem fica pendurado em prédio na Praia da Costa

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o homem perdeu o controle do parapente na descida, ficando preso no alto do edifício, na orla de Vila Velha
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

15 nov 2021 às 16:49

Publicado em 15 de Novembro de 2021 às 16:49

Um homem de 36 anos que estava saltando de parapente ficou com o equipamento preso no alto de um edifício na orla da Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (15). Ele ficou pendurado, preso pelo equipamento.
Antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros, algumas pessoas subiram até o topo do prédio para tentar ajudar. Eles usaram uma mangueira para puxar o piloto para a cobertura do edifício.
Homem de parapente preso no alto de prédio na Praia da Costa Crédito: Internauta
Uma equipe de salvamento em altura dos Bombeiros foi até o local, mas quando os militares chegaram o piloto já havia sido retirado por populares. 
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o homem perdeu o controle do parapente na descida, ficando preso no alto do edifício.
A cena chamou atenção de quem passava na rua, populares pararam para acompanharam o resgate, e a Guarda Municipal de Vila Velha e o Batalhão de Trânsito precisaram ser acionados para controlar o tráfego no trecho da praia onde fica o prédio.
Apesar do susto, o atleta de 36 anos escapou ileso do acidente e não precisou de atendimento médico.
* Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta

Veja Também

Hike and Fly: esporte que une caminhada e parapente terá competição no ES

Aventura e perrengue: capixaba voa mais de 80 km de parapente no Jalapão

Sol aparece tímido, mas enche praias na Grande Vitória; veja previsão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Praia da Costa Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados