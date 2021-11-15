Parapente agarra e homem fica pendurado em prédio na Praia da Costa

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Um homem de 36 anos que estava saltando de parapente ficou com o equipamento preso no alto de um edifício na orla da Praia da Costa, em Vila Velha , na tarde desta segunda-feira (15). Ele ficou pendurado, preso pelo equipamento.

Antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros , algumas pessoas subiram até o topo do prédio para tentar ajudar. Eles usaram uma mangueira para puxar o piloto para a cobertura do edifício.

Homem de parapente preso no alto de prédio na Praia da Costa Crédito: Internauta

Uma equipe de salvamento em altura dos Bombeiros foi até o local, mas quando os militares chegaram o piloto já havia sido retirado por populares.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o homem perdeu o controle do parapente na descida, ficando preso no alto do edifício.

15/11 às 15h | Praia da Costa/Vila Velha – Salvamento em Altura. Equipes acionadas para salvamento de um parapentista preso pelo seu equipamento no alto de um edifício na orla da Praia da Costa. #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) November 15, 2021

A cena chamou atenção de quem passava na rua, populares pararam para acompanharam o resgate, e a Guarda Municipal de Vila Velha e o Batalhão de Trânsito precisaram ser acionados para controlar o tráfego no trecho da praia onde fica o prédio.

Apesar do susto, o atleta de 36 anos escapou ileso do acidente e não precisou de atendimento médico.