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Montanhismo

Hike and Fly: esporte que une caminhada e parapente terá competição no ES

Evento vai acontecer entre os dias 5 e 7 de novembro, em Alfredo Chaves e vai contar com atletas do Brasil e de outros países como França e Japão

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

27 out 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

O Hike and Fly é uma modalidade esportiva que une duas modalidades de montanhismo: o hike, que consiste em caminhar para atacar o cume, e o parapente, que é usado para voar após a conquista do cume de qualquer montanha
O Hike and Fly é uma modalidade esportiva que une duas modalidades de montanhismo: o hike, que consiste em caminhar para atacar o cume, e o parapente, que é usado para voar após a conquista do cume de qualquer montanha Crédito: Divulgação
Um esporte que está em expansão no cenário mundial, mas que ainda engatinha no Brasil terá seu primeiro evento no Espírito Santo. Trata-se do Hike and Fly ES Competition, que vai acontecer entre os dias 5 e 7 de novembro, em Cachoeira Alta, em Alfredo Chaves.
A modalidade, que une duas categorias de montanhismo, o hike e o parapente, teve apenas quatro eventos oficiais no país, e agora chega ao Espírito Santo com um formato inédito e já tratando o esporte com muito profissionalismo, o que despertou o interesse de atletas de todo o Brasil e de outros países como França e Japão.
A competição contará com a participação de 50 atletas divididos em duas categorias: hard e easy. A categoria hard é direcionada para atletas com mais experiência de voo e que buscam performance em um percurso mais técnico, longo e exigente. Já a categoria easy foi pensada para atletas iniciantes, que farão um percurso mais curto e menos exigente tecnicamente. 

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O evento já tem sua programação definida para os três dias de competição. Na sexta-feira (05), a partir das 8h acontece o “Prólogo” (prova treino), às 15h iniciam-se as palestras sobre temas relacionados a modalidade e às 18h o breafing da prova.
No sábado (06), primeiro dia de disputas, os atletas saem largam em direção aos turnpoints onde deverão passar voando ou andando. E no domingo (07), os atletas partem novamente em direção a outros turnpoints. Ao final do segundo dia de competição os resultados serão apurados e a classificação realizada. Para isso, cada competidor estará munido de um rastreador via satélite que também será utilizado pela organização para acompanhar todos em tempo real, garantindo a segurança em caso de possíveis resgates. 
A concentração do evento será na Pousada do Zezé, em Cachoeira Alta, Alfredo Chaves. A acomodação também servirá como o ponto de partida da competição que é organizada pelos atletas Lucas Porto e Micheli Sossai, que contam com a chancela da Federação Capixaba de Voo Livre (FCVL).

O QUE É O HIKE AND FLY?

O Hike and Fly é uma modalidade esportiva que une duas modalidades de montanhismo: o hike, que consiste em caminhar para atacar o cume, e o parapente, que é usado para voar após a conquista do cume de qualquer montanha
O Hike and Fly é uma modalidade esportiva que une duas modalidades de montanhismo: o hike, que consiste em caminhar para atacar o cume, e o parapente, que é usado para voar após a conquista do cume de qualquer montanha Crédito: Divulgação
O Hike and Fly é um esporte que une duas modalidades de montanhismo: o hike, que consiste em caminhar para atacar o cume, e o parapente, que é usado para voar após a conquista do cume de qualquer montanha pelo percurso. Apesar de ter se desenvolvido recentemente como modalidade desportiva, sua essência resgata o surgimento e a criação do parapente.
Na Europa o esporte está em ampla expansão e o número de competições é considerável. O Brasil segue os mesmos passos e a cada dia novos atletas vem aderindo ao estilo Hike and Fly. Entretanto, até o momento só aconteceram quatro eventos oficiais (provas e encontros) e isso faz com que os praticantes acabem saindo para competir em outros países. A disputa no ES chega pra suprir a necessidade de realizar uma prova mais técnica para elevar o nível dos participantes e gerar bons resultados, o que indiretamente irá ajudar na divulgação do esporte, atrair a adesão de novos atletas na modalidade, elevar o comércio de equipamentos específicos e consequentemente levar a expansão geral da modalidade.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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