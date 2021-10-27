Hike and Fly: esporte que une caminhada e parapente terá competição no ES

O Hike and Fly é uma modalidade esportiva que une duas modalidades de montanhismo: o hike, que consiste em caminhar para atacar o cume, e o parapente, que é usado para voar após a conquista do cume de qualquer montanha Crédito: Divulgação

Um esporte que está em expansão no cenário mundial, mas que ainda engatinha no Brasil terá seu primeiro evento no Espírito Santo. Trata-se do Hike and Fly ES Competition, que vai acontecer entre os dias 5 e 7 de novembro, em Cachoeira Alta, em Alfredo Chaves.

A modalidade, que une duas categorias de montanhismo, o hike e o parapente, teve apenas quatro eventos oficiais no país, e agora chega ao Espírito Santo com um formato inédito e já tratando o esporte com muito profissionalismo, o que despertou o interesse de atletas de todo o Brasil e de outros países como França e Japão.

A competição contará com a participação de 50 atletas divididos em duas categorias: hard e easy. A categoria hard é direcionada para atletas com mais experiência de voo e que buscam performance em um percurso mais técnico, longo e exigente. Já a categoria easy foi pensada para atletas iniciantes, que farão um percurso mais curto e menos exigente tecnicamente.

O evento já tem sua programação definida para os três dias de competição. Na sexta-feira (05), a partir das 8h acontece o “Prólogo” (prova treino), às 15h iniciam-se as palestras sobre temas relacionados a modalidade e às 18h o breafing da prova.

No sábado (06), primeiro dia de disputas, os atletas saem largam em direção aos turnpoints onde deverão passar voando ou andando. E no domingo (07), os atletas partem novamente em direção a outros turnpoints. Ao final do segundo dia de competição os resultados serão apurados e a classificação realizada. Para isso, cada competidor estará munido de um rastreador via satélite que também será utilizado pela organização para acompanhar todos em tempo real, garantindo a segurança em caso de possíveis resgates.

A concentração do evento será na Pousada do Zezé, em Cachoeira Alta, Alfredo Chaves. A acomodação também servirá como o ponto de partida da competição que é organizada pelos atletas Lucas Porto e Micheli Sossai, que contam com a chancela da Federação Capixaba de Voo Livre (FCVL).

O QUE É O HIKE AND FLY?

O Hike and Fly é uma modalidade esportiva que une duas modalidades de montanhismo: o hike, que consiste em caminhar para atacar o cume, e o parapente, que é usado para voar após a conquista do cume de qualquer montanha Crédito: Divulgação

O Hike and Fly é um esporte que une duas modalidades de montanhismo: o hike, que consiste em caminhar para atacar o cume, e o parapente, que é usado para voar após a conquista do cume de qualquer montanha pelo percurso. Apesar de ter se desenvolvido recentemente como modalidade desportiva, sua essência resgata o surgimento e a criação do parapente.