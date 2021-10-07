Vitória está na lista de cidades que podem receber a AmeriCup de Basquete 2022

A a seleção brasileira masculina vai buscar o título jogando em casa Crédito: Thierry Gozzer/CBB

Após 37 anos, o Brasil vai voltar a sediar a AmeriCup masculina de basquete. A competição vai acontecer em 2022, entre os dias 3 e 11 de setembro, mas a preparação já está a todo vapor. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou na manhã desta quinta-feira (07) a lista das cidades que estão aptas a receber a competição e Vitória está no páreo.

Além da Capital Capixaba, outras 12 cidades estão disputa:Salvador-BA, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Brasília-DF, Uberlândia-MG, Ipatinga-MG, São José dos Campos-SP, Franca-SP, São Bernardo do Campo-SP, São José do Rio Preto-SP, Goiânia-GO e Canoas-RS.

Entretanto, apenas quatro cidades serão escolhidas. Todas já receberam visitas técnicas e apresentaram condições de receberem o torneio que contará com a participação de 12 seleções. A definição das quatro sedes acontece no fim da próxima semana.

"A AmeriCup de 2022 será um sucesso, não tenho a menor dúvida. E a grande procura por parte das cidades brasileiras para receber o evento, de Norte a Sul do país, mostra a força do basquete. Tenho certeza que as quatro que forem escolhidas, ajudarão nós, brasileiros, a entregar um grande evento para as Américas", disse o presidente da CBB, Guy Peixoto Jr.

A vinda da Americup para o Brasil reforça o trabalho da CBB para o ciclo olímpico de Paris 2024, quando o basquete buscará a classificação para retornar aos Jogos, e também para o crescimento da modalidade. O país não recebe a Copa América desde 1984, quando ficou com o título em cima de Porto Rico, em São Paulo. A última conquista do torneio veio em 2009, justamente quando Porto Rico recebeu a competição.