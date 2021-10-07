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Vitória está na lista de cidades que podem receber a AmeriCup de Basquete 2022

Além da Capital Capixaba, outras 12 cidades estão disputa. Definição sai no fim da próxima semana

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 12:02

Públicado em 

07 out 2021 às 12:02
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Basquete
A a seleção brasileira masculina vai buscar o título jogando em casa Crédito: Thierry Gozzer/CBB
Após 37 anos, o Brasil vai voltar a sediar a AmeriCup masculina de basquete. A competição vai acontecer em 2022, entre os dias 3 e 11 de setembro, mas a preparação já está a todo vapor. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou na manhã desta quinta-feira (07) a lista das cidades que estão aptas a receber a competição e Vitória está no páreo.
Além da Capital Capixaba, outras 12 cidades estão disputa:Salvador-BA, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Brasília-DF, Uberlândia-MG, Ipatinga-MG, São José dos Campos-SP, Franca-SP, São Bernardo do Campo-SP, São José do Rio Preto-SP, Goiânia-GO e Canoas-RS.
Entretanto, apenas quatro cidades serão escolhidas. Todas já receberam visitas técnicas e apresentaram condições de receberem o torneio que contará com a participação de 12 seleções. A definição das quatro sedes acontece no fim da próxima semana.

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"A AmeriCup de 2022 será um sucesso, não tenho a menor dúvida. E a grande procura por parte das cidades brasileiras para receber o evento, de Norte a Sul do país, mostra a força do basquete. Tenho certeza que as quatro que forem escolhidas, ajudarão nós, brasileiros, a entregar um grande evento para as Américas", disse o presidente da CBB, Guy Peixoto Jr.
A vinda da Americup para o Brasil reforça o trabalho da CBB para o ciclo olímpico de Paris 2024, quando o basquete buscará a classificação para retornar aos Jogos, e também para o crescimento da modalidade. O país não recebe a Copa América desde 1984, quando ficou com o título em cima de Porto Rico, em São Paulo. A última conquista do torneio veio em 2009, justamente quando Porto Rico recebeu a competição.
"Fizemos as visitas técnicas em todas as cidades que se interessaram em receber a AmeriCup e até o fim da próxima semana teremos tudo fechado para anunciar as quatro sedes do torneio. A partir daí, daremos um passo importante para, com praticamente um ano de antecedência, nos organizarmos para entregar um evento de excelência", disse Maurício Santos, Diretor Executivo da AmeriCup no Brasil.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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