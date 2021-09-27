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Mountain Bike

Capixaba Matteus Freitas é campeão pan-americano de downhill

Atleta natural de Iúna superou 40 competidores para garantir o título da competição que aconteceu em Sapiranga-RS

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 18:28

Públicado em 

27 set 2021 às 18:28
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Matteus Freitas conquistou o título pan-americano de downhill
Matteus Freitas conquistou o título pan-americano de downhill Crédito: Fernando Madeira e César Delong
Depois de muito esforço e luta, enfim a recompensa. O ciclista Matteus Freitas, 24 anos, conquistou neste fim de semana o título do Campeonato Panamericano de Downhill MTB, na categoria sub-30. O atleta capixaba acelerou e fez bonito na competição que reuniu 40 competidores e aconteceu no Morro Ferrabraz, na cidade de Sapiranga-RS.
Mesmo sem o apoio dos órgãos públicos de seu município e sem patrocinadores, Matheus se dedica ao esporte desde 2013. Com recursos próprios e muita força de vontade ele conquistou o título internacional e comemorou muito.

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"Para mim esse título representa muito. Já venho na caminhada desde 2013. Venho trabalhando e me dedicando. Em 2019 competi no Brasileiro e acabou não deu certo. Depois as competições pararam por conta da pandemia. Retornei no Pan-Americano e consegui vencer. É uma sensação incrível. Um feito muito grande para o Estado, e acredito que isso possa fomentar muito o nosso esporte por aqui", afirmou.
Como choveu muito durante a prova, para alcançar o lugar mais alto do pódio, Matteus foi obrigado a encarar a pista molhada e cheio de desafios, mas que acabou se tornando uma vantagem para ele. "Não foi tão ruim para todos que estavam lá. Mais para cima do Brasil e na Região Sudeste andam mais em pista seca. Onde eu treino em Iúna a pista é bem molhada, então isso me ajudou um pouco. Também já tinha corrido nessa condições no Rio Grande do Sul em 2018", revelou.

FESTA NO AEROPORTO

Matteus Freitas comemorou a conquista com os pais, que o receberam no Aeroporto de Vitória
Matteus Freitas comemorou a conquista com os pais, que o receberam no Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
No início da tarde desta segunda-feira (27), Matteus retornou ao Espírito Santo e foi recebido pelos pais Edmar teodoro e Geucileia Freitas. Muita alegria e satisfação no retorno do filho campeão. À reportagem a mãe, Geucileia, até relatou que no início da trajetória de Matteus tentou tirar as competições de bike do caminho do filho, mas quando viu que a paixão pelo esporte já estava enraizada passou a apoiar e hoje também vibra com o sucesso

DOWNHILL

O downhill é uma modalidade de mountain bike que consiste em descer o mais rápido possível um determinado percurso com diversas irregularidades ou obstáculos de uma dada montanha. É um desporto que permite estar em contacto direto com a natureza e gozar da máxima adrenalina que uma descida vertiginosa proporciona.

Capixaba Matteus Freitas é campeão pan-americano de downhill

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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