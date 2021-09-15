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A vez delas

Mundo Moderno vai representar o ES na Copa do Brasil de Futsal Feminino

São José-SP será o adversário do time capixaba na competição que acontece no sistema mata-mata. Os jogos de ida e volta acontecem nos dias 27 e 29 deste mês

Públicado em 

15 set 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Samara é uma das principais jogadoras da equipe capixaba
Samara é uma das principais jogadoras da equipe capixaba Crédito: Rafael Brozeghini/Mundo Moderno/Divulgação
Tudo pronto para a bola pesada rolar em uma das principais competições do calendário do futsal brasileiro. A Copa do Brasil Feminina começa no final deste mês, e o Espírito Santo será representado nas quadras pela equipe Associação Mundo Moderno de Futsal (AMMF).
O time de Cariacica vai enfrentar a equipe paulista do São José. O confronto será definido em jogos de ida e volta, com as duas partidas acontecendo em solo capixaba, no ginásio da Sesport, em Bento Ferreira. A primeira partida está marcada para o dia 27 deste mês, às 20h30, e o segundo jogo acontece no dia 29, às 20h.

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As atletas estão muito motivadas para brilharem na competição. Samara Furtado, que iniciou no futsal do Mundo Moderno aos 14 anos garante ser um sonho jogar competições em nível tão alto. “Nós acostumamos a jogar em nível escolar, a jogar brasileiros, estaduais e a vencer ao longo do tempo. Agora nós estamos falando de disputar com equipes profissionais. E o nosso trabalho aqui é inicialmente ampliar a estrutura, o corpo que já temos de projeto, e dar condições para que essa disputa não esteja apenas no campo da participação. Queremos mostrar a força da mulher capixaba neste esporte, que revelou tantas atletas campeãs, como Ariane (seleção brasileira e Atlético de Madrid), Lorrana Dias (campeã da Copa Libertadores de Futsal e seleção brasileira) e outras tantas que tem feito história nesta modalidade nos últimos anos”, disse. 
Já Hanele Covre acredita que o jogo contra o São José-SP também trará um aprendizado importante para o grupo. “Espero que possamos aprender ao máximo com este desafio! Porque neste momento estamos tentando absorver o máximo de informações possíveis, não só dentro do jogo, mas também fora dele. E é isso que dará condições para estruturarmos ainda mais o nosso projeto”, declarou.

VISIBILIDADE E OBJETIVO JÁ DEFINIDO

Gestor do projeto, o professor Jeanio Pelissari vê a participação do time capixaba no torneio como uma oportunidade para o projeto ganhar visibilidade e corpo para disputas maiores. “O Projeto do Mundo Moderno já acontece desde 2003 e ele começa na base, tendo tradição no naipe feminino e no masculino escolar. Nós formamos muitas atletas, cidadãs e profissionais ao longo do tempo. Então meninas que começaram na escola para poder jogar na equipe, hoje são médicas, psicólogas e professoras de educação física. A formação da equipe adulta, e essa própria disputa nacional, tem a função de ampliar o sonho de quem joga na base e de dar maior visibilidade para as mulheres, que têm espaço garantido no esporte”, avalia.  
Jeânio completou revelando que em três anos quer ver sua equipe na principal competição do país na modalidade. “Nossa intenção é em até três anos estar disputando a Liga Nacional Feminina. Esta é a nossa meta e nós já estamos trabalhando para poder estruturar este caminho até lá”, revelou. 
A equipe do Mundo Moderno apresentará alguns reforços e novidades de seu elenco ainda esta semana, já que terá um mês de setembro cheio com duas partidas da Copa do Brasil, e também compromissos na Copa Espírito Santo.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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