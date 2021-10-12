Do conjunto para o individual, Geovanna Santos mira vaga em Paris-2024

Geovanna Santos durante disputa nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Vitor Jubini

Após ter realizado um sonho ao disputar as Olimpíadas de Tóquio com a seleção brasileira de conjunto na ginástica rímica, Geovanna Santos já tem seu próximo objetivo traçado: representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, mas desta vez na disputa individual.

Com 19 anos, a ginasta capixaba, natural de Pinheiros, foi uma das caçulas da delegação brasileira que esteve recentemente no Japão.A experiência em sua primeira olimpíada já lhe dá uma nova bagagem e maturidade para ir atrás desta outra meta em sua carreira.

“Eu saí do conjunto logo após o retorno das Olimpíadas e passo a priorizar o individual. Eu sempre competi no individual, mesmo antes de entrar na seleção de conjunto. Realizei meu sonho de ir para as Olimpíadas agora e quero tentar o ciclo de Paris-2024, porém com este novo objetivo”, pontuou.

Geovanna fez questão de frisar que sabe que individual e conjunto são disputas bem diferentes, cada uma com suas particularidades, por isso já iniciou os treinamentos desta nova fase e a preparação para as próximas competições.

“Já voltei aos treinos e estou me aperfeiçoando. Estou visando as competições para o ano que vem, principalmente os campeonatos internacionais para aumentar os valores das minhas notas e poder buscar a vaga nos Jogos Olímpicos de 2024.”

RESULTADO EM TÓQUIO

Em Tóquio, Geovanna estreou em olimpíada e fez parte do conjunto brasileiro que alcançou o 12º lugar geral na competição que aconteceu no Ariake Gymnastics Centre. A equipe também contou com Duda Araraki, Beatriz Linhares, Nicole Pírcio e a também capixaba Déborah Medrado.