Déborah Medrado e Geovanna Santos: sonho realizado nas Olimpíadas de Tóquio

Déborah Medrado e Geovanna Santos fizeram bonito nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Vitor Jubini

Olimpíada nem sempre é sobre medalhas. É claro que todo mundo quer ganhar e ninguém quer perder, e toda conquista deve ser muito comemorada. Entretanto, o espírito olímpico permite e incentiva a se alegrar com narrativas além dos resultados, como histórias de superação, trajetórias e realização de sonhos, caso das capixabas Déborah Medrado e Geovanna Santos, que representaram o Espírito Santo e o Brasil na competição por conjuntos da ginástica rítmica, em Tóquio.

O 12º lugar geral na competição que aconteceu no Ariake Gymnastics Centre, na noite desta sexta-feira (06), e consequentemente a eliminação nos Jogos Olímpicos, não conseguiram tirar o brilho das atletas, que estavam radiantes por estarem em um Olimpíada, entre os melhores competidores de alto rendimento do mundo.

“Sensação de dever cumprido. Passa um filme na cabeça de tudo o que aconteceu até a gente chegar aqui. Nós somos vencedoras só de ter chegado até aqui e ter conseguido superar a primeira série que teve uma fatalidade. Não tem preço. Me emociono muito. Toda a vez que a gente acaba a série feliz, eu tenho reações espontâneas, mas ali eu fiquei fora de mim. Fiquei muito muito feliz. Foi uma sensação maravilhosa", comemorou Déborah.

“Meu sentimento é de gratidão, realização de um sonho. Desde pequena eu falava que queria estar na seleção e que o meu maior sonho era disputar as Olimpíadas. Eu acredito que a Olimpíada é o ápice de qualquer atleta de alto rendimento. E poder realizar esse sonho com esse time é incrível é uma realização. Estou muito feliz", vibrou Geovanna.

Com capixabas, quinteto brasileiro se apresenta nos Jogos Olímpicos de Tóquio

CARINHO DA TORCIDA

As duas ginastas agradeceram o carinho da torcida capixaba, que mandou muitas mensagens e boas energias. "Quero agradecer a todo mundo. Nós recebemos muitas mensagens. Com certeza todo mundo ficou acordado até agora mandando energias positivas", contou Déborah.