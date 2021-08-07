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Jogos Olímpicos

Déborah Medrado e Geovanna Santos: sonho realizado nas Olimpíadas de Tóquio

Atletas capixabas competiram nas provas por conjunto da ginástica rítmica e agradeceram à torcida do ES

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 03:58

Públicado em 

07 ago 2021 às 03:58
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Déborah Medrado e Geovanna Santos fizeram bonito nos Jogos Olímpicos de Tóquio
Déborah Medrado e Geovanna Santos fizeram bonito nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Vitor Jubini
Olimpíada nem sempre é sobre medalhas. É claro que todo mundo quer ganhar e ninguém quer perder, e toda conquista deve ser muito comemorada. Entretanto, o espírito olímpico permite e incentiva a se alegrar com narrativas além dos resultados, como histórias de superação, trajetórias e realização de sonhos, caso das capixabas Déborah Medrado e Geovanna Santos, que representaram o Espírito Santo e o Brasil na competição por conjuntos da ginástica rítmica, em Tóquio. 
O 12º lugar geral na competição que aconteceu no Ariake Gymnastics Centre, na noite desta sexta-feira (06), e consequentemente a eliminação nos Jogos Olímpicos,  não conseguiram tirar o brilho das atletas, que estavam radiantes por estarem em um Olimpíada, entre os melhores competidores de alto rendimento do mundo.

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“Sensação de dever cumprido. Passa um filme na cabeça de tudo o que aconteceu até a gente chegar aqui. Nós somos vencedoras só de ter chegado até aqui e ter conseguido superar a primeira série que teve uma fatalidade. Não tem preço. Me emociono muito. Toda a vez que a gente acaba a série feliz, eu tenho reações espontâneas, mas ali eu fiquei fora de mim. Fiquei muito muito feliz. Foi uma sensação maravilhosa", comemorou Déborah. 
“Meu sentimento é de gratidão, realização de um sonho. Desde pequena eu falava que queria estar na seleção e que o meu maior sonho era disputar as Olimpíadas. Eu acredito que a Olimpíada é o ápice de qualquer atleta de alto rendimento. E poder realizar esse sonho com esse time é incrível é uma realização. Estou muito feliz", vibrou Geovanna.

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CARINHO DA TORCIDA

As duas ginastas agradeceram o carinho da torcida capixaba, que mandou muitas mensagens e boas energias.  "Quero agradecer a todo mundo. Nós recebemos muitas mensagens. Com certeza todo mundo ficou acordado até agora mandando energias positivas", contou Déborah.  
Já Geovanna destacou que a torcida capixaba tem um  lugar especial em seu coração. "Queria mandar um beijo para minha família que sempre me apoiou. À minha treinadora e a todas as pessoas que sempre me apoiaram e torceram. Espírito Santo está sempre junto com a gente e tem um espaço no nosso coração. Estou muito feliz de estar representando o Estado e a nossa nação", pontuou.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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