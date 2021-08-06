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Boletim de Ouro #3: reta final dos capixabas nas Olimpíadas de Tóquio

Eliminações de Alison e Bruno Schmidt no vôlei de praia e de Paulo André, no atletismo, marcaram semana no Japão. Espírito Santo, entretanto, fatura a primeira medalha neste sábado (7), com Richarlison, no futebol. Resta saber se ouro ou prata

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 20:20

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 ago 2021 às 20:20
Boletim de Ouro #3: reta final de capixabas nas Olimpíadas de Tóquio
Boletim de Ouro #3: reta final de capixabas nas Olimpíadas de Tóquio Crédito: Reprodução/A Gazeta
Chegamos aos últimos dias das Olimpíadas de Tóquio! E espírito olímpico os nossos atletas tiveram de sobra, mas, infelizmente, o resultado não veio. Os capixabas Alison, que faz dupla com Álvaro Filho, e Bruno Schmidt, que tem Evandro como parceiro, foram ambos eliminados pela dupla Plasins e Tocs, da Letônia. Paulo André Camilo não chegou à final dos 100m rasos e não conseguiu conduzir a equipe do Brasil à decisão do revezamento 4 x 100m.

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As esperanças de medalha de ouro para o Espírito Santo agora recaem em Richarlison. Nosso Pombo, que endossa a potente camisa 10 da Seleção e comanda o ataque brasileiro, pode trazer o bi campeonato olímpico para o Brasil e o ouro para Nova Venécia. E todos os resultados desta semana dos capixabas nos Jogos Olímpicos de Tóquio a gente passou a limpo no terceiro Boletim de Ouro. Confira abaixo:

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