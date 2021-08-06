Boletim de Ouro #3: reta final dos capixabas nas Olimpíadas de Tóquio

Chegamos aos últimos dias das Olimpíadas de Tóquio! E espírito olímpico os nossos atletas tiveram de sobra, mas, infelizmente, o resultado não veio. Os capixabas Alison, que faz dupla com Álvaro Filho, e Bruno Schmidt, que tem Evandro como parceiro, foram ambos eliminados pela dupla Plasins e Tocs, da Letônia. Paulo André Camilo não chegou à final dos 100m rasos e não conseguiu conduzir a equipe do Brasil à decisão do revezamento 4 x 100m.
As esperanças de medalha de ouro para o Espírito Santo agora recaem em Richarlison. Nosso Pombo, que endossa a potente camisa 10 da Seleção e comanda o ataque brasileiro, pode trazer o bi campeonato olímpico para o Brasil e o ouro para Nova Venécia. E todos os resultados desta semana dos capixabas nos Jogos Olímpicos de Tóquio a gente passou a limpo no terceiro Boletim de Ouro. Confira abaixo: